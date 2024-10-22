Опозиційно налаштовані молоді люди готували збройну акцію в Угорщині.

Вона мала відбутися 23 жовтня – у річницю Війни за незалежність 1956 року.

Влада Угорщина отримала від Сполучених Штатів інформацію, що група молодих людей готується до проведення акції з використанням зброї. Про це заявив мадярський інформаційний портал Telex з покликом на прес-службу угорського уряду. Американські спецслужби виявили, що молоді люди обговорювали деталі акції. Відомо, зокрема, що вона була запланована на середу, 23 жовтня. Саме цього дня угорці відзначають річницю початку Війни за незалежність 1956 року.

За даними джерел видання, угорська влада була повідомлена американською розвідкою близько двох тижнів тому. За версією США, кілька людей в Угорщині «можливо займалися підготовкою збройної акції». Де її планували провести і хто мав стати її ціллю, невідомо.

«Зважаючи на міжнародні події останніх місяців, коли кілька провідних політиків зазнали нападу з боку озброєних людей, угорські Служба безпеки та Контртерористична служба (КТС) приділяють цьому особливу увагу, щоб перевірити інформацію та вжити необхідних заходів», – прокоментували в прес-службі КТС.

Як з'ясував Telex, на минулих вихідних співробітники КТС затримали в пабі Legenda у Будапешті «півдюжини молодих людей». Однак у них не знайшли бойової зброї, а лише страйкбольні рушниці. Серед затриманих є молоді хлопці та дівчата, інші деталі не наводяться.

Учасники Угорського повстання 1956 року вимагали передовсім виведення окупаційних радянських військ із Угорської Народної Республіки. Повстання тривало 12 днів і було жорстоко придушене радянськими військами. Того ж року Генасамблея ООН ухвалила кілька резолюцій зі закликом до СРСР припинити «збройні напади на народ Угорщини» та не втручатися у її внутрішні справи.