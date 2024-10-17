КНДР повністю розірвала транспортне сполучення з Південною Кореєю.

Вжиті заходи влада КНДР пояснила тим, що конституція країни визнає Південну Корею «абсолютно ворожою державою».

Влада КНДР повністю розірвала залізничне та транспортне сполучення з Південною Кореєю. Про це повідомило Центральне телеграфне агентство Кореї (ЦТАК).

«За наказом Центрального військового комітету Трудової партії Кореї №00122 15 жовтня генштаб КНА в рамках поетапних робіт з послідовного поділу територіальних меж, що перебувають під державною владою Корейської Народно-Демократичної Республіки, з територією Республіки Корея вжив заходи для повного фізичного розриву автомобільних та залізничних шляхів на території нашої сторони, з'єднаних з РК. Представник міністерства оборони КНДР заявив, що вдень 15 жовтня шляхом підриву повністю розірвали автомобільні та залізничні шляхи протяжністю 60 метрів у селі Камхо повіту Косон провінції Канвон та селі Тонне Пханмунського району м. Кесон відповідно», – повідомляє ЦТАК.

Вжиті заходи влада КНДР пояснила тим, що конституція країни визнає Південну Корею «абсолютно ворожою державою». У міноборони КНДР заявили, що надалі планується вживати заходів щодо «перетворення заблокованого південного кордону на вічну фортецю». До повідомлення ЦТАК прикріплено три фотографії з вибухами.

Об’єднаний комітет начальників штабів Південної Кореї повідомив, що південнокорейські військовики не зазнали жодних збитків від вибухів. Проте у відповідь вони здійснили кілька попереджувальних пострілів з гармат, влучивши південніше від військової демаркаційної лінії.