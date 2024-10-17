ЄУ та країни Перської затоки виступили за територіальної цілісності України.

Водночас учасники саміту в Брюсселі прямо не засудили російської аґресії в Україні.

На першому саміті Європейської Унії та країн Перської затоки, який відбувся в Брюсселі в середу, 16 жовтня, лідерам вдалося сформулювати спільну заяву щодо України в рамках підсумкового комюніке. У ньому вони підтвердили свою підтримку суверенітету, незалежності, єдності та територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів, що поширюються і на українські територіальні води, а також засудили «напади на цивільне населення, цивільну та критичну інфраструктуру, особливо в енергетичному секторі, що, зокрема, підвищує ризики для ядерної безпеки». Про це повідомила телерадіокомпанія Deutsche Welle. «Безпека та надійність усіх атомних електростанцій має величезне значення», – наголошується в документі.

Утім прямого засудження російської аґресії в Україні в комюніке немає. Є лише покликання на відповідну резолюцію Генасамблеї ООН, яка «найрішучішим чином засуджує аґресію Російської Федерації проти України, що порушує статтю 2(4) Статуту» і «вимагає, щоб Російська Федерація негайно беззастережно вивела усі свої збройні сили з території України у межах її міжнародно визнаних кордонів». «Відповідно до Статуту ООН, всі держави повинні утримуватися від загрози силою та її застосування з метою територіального розширення проти територіальної цілісності та суверенітету чи політичної незалежності будь-якої держави», – сказано в комюніке саміту.

Під час дебатів на саміті чітко виявилися відмінності учасників щодо сприйняття російсько-української війни. «Хоча всі ми і згодні з тим, що Статуту ООН потрібно дотримуватися, і що він необхідний для глобальної стабільності, я не заперечуватиму, що існують деякі відмінності в тому, як ЄУ та партнери по Раді співпраці країн Перської затоки бачать цю незаконну аґресивну війну», – сказав верховний представник Євроунії з питань закордонної і безпекової політики Жозеп Боррель на спільній підсумковій пресконференції з представниками Ради.

Окремо учасники саміту виділили аспект посередництва країн Перської затоки під час обміну військовополоненими між Україною та Росією, повернення незаконно вивезених з України дітей, а також проведення зустрічей радників з національної безпеки, у тому числі у Копенгагені та Джидді. Усі країни-учасниці саміту наголосили на необхідності якнайшвидшого досягнення всеосяжного, справедливого та міцного миру в Україні та зобов'язалися підтримувати шляхи до його досягнення.

Крім того, ЄУ та країни Перської затоки заявили про намір посилити гуманітарну допомогу та допомогу в галузі цивільної оборони для України, а також підтримати її енергетичну інфраструктуру, до чого закликали своїх партнерів. «Ми шкодуємо, що ця тривала війна завдає величезних людських страждань і посилює існуючі проблеми у світовій економіці», – зазначено у підсумковій спільній заяві.