Урагани в лапках і без

Мілтон виявився сильнішим за Рамштайн, українцям обіцяють, що взимку вони, можливо, не замерзнуть і гарантовано поділяться з державою грошима вже восени. Огляд подій тижня в Україні.

Міжнародне тижня

Наївні і відірвані від реальності люди були впевнені, що 12 жовтня, коли на військовій базі в німецькому місті Рамштайн зберуться лідери цивілізованих країн, станеться щось абсолютно феєричне – Україну якщо і не приймуть в Євросоюз і НАТО водночас, то офіційно туди запросять. Реалісти казали, що з того борошна хліба не буде принаймні до часу, доки в Сполучених Штатах не закінчиться головний електоральний здвиг. Та й то не факт, бо кандидат, який програє, може згадати, як то весело захопити з друзями за діагнозом Капітолій, показувати факи поліцаям і за все це отримати «ай-яй-яй» і скрушне похитування голови прокурора. У 2021 році прихильники Трампа конгресменам настрій вже псували саме таким чином, і ніхто в результаті серйозно покараний не був.

Вибори у США і якісь інші епохальні геополітичні рішення – речі важко сумісні. Але казати європейським друзям «Рамштайну не буде, бо Пенсильванія з Кароліною щодо голосування ще не визначилися» – то якось неделікатно. А пояснити, що «Рамштайну не буде, бо Флориду в океан ураганом змиває», – то цілком прийнятно. Друзі ставляться з розумінням, в урагану підвищується самооцінка, про вступ України в НАТО і ЄС час подумати більш ретельно.

Стосовно найближчого майбутнього основних дійових осіб у цьому акті вистави повідомили в ZDF: «Байден хоче зустрітися з федеральним президентом Франком-Вальтером Штайнмаєром і канцлером Олафом Шольцом у Берліні. Програма, яка спочатку була запланована для візиту до Німеччини, буде значно скорочена. Це означає, що зустріч у форматі "Рамштайн" найближчим часом точно не відбудеться».





Турне тижня

Компенсувати відсутність результатів від чергового Рамштайну в Києві вирішили якщо не ефективно, то ефектно – і Президент Зеленський відвідав поважних сусідів, від яких багато що залежить.

Менш як за дві доби український Верховний головнокомандувач встиг побувати в Лондоні, Парижі, Римі та Берліні, де зустрівся і переговорив відповідно з прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером, президентом Франції Емманюелем Макроном, головою Ради міністрів Італії Джорджею Мелоні та канцлером Німеччини Олафом Шольцом. Окремо варто згадати, що Зеленський зустрівся з очільником держави Ватикан Папою Римським, який цього разу про дружбу з окупантами-вбивцями не згадував.

Особливих проривів в інших столицях не сталося. Всі традиційно запевняли про підтримку і спільні дії, але конкретики з офіційних джерел було вкрай мало. Неофіційні джерела кажуть, що зі збільшенням постачання і дозволом бити вглиб РФ нічого в кращий бік не змінилося. Інформація про появу на україно-російському фронті десятків тисяч голодних корейських берсерків на європейського споживача інформації поки що враження не справила. Процес тримання в тонусі союзників хоча б зі Старого Світу триває.

Податки тижня

Те, чим так довго народні обранці страшили законослухняних громадян, сталося – податки в Україні підвищено. Фізичні особи-підприємці давно знали, яке податкове майбутнє їх чекає, і найбільше дратувало, що майбутнє зайде заднім числом – законопроєкт № 11416-д прийняли 10 жовтня, а нарахування почнуться з 1 жовтня.

ФОПи першої, другої та четвертої груп тепер сплачуватимуть військовий збір у розмірі 10% від мінімальної зарплати, яка зараз становить 8000 гривень, їхні колеги з третьої групи платитимуть 1% від доходу. Для всіх українців – платників податків закон про військовий збір передбачає підвищення ставки цього податку з 1,5 до 5%.

Щоб юридичні особи не відчули себе обділеними, законодавці передбачили: банки платитимуть 50% податку на надприбуток (в поточному році вітчизняна банківська показала рекордні фінансові результати); зростає мінімальний податок на землю до 1400 гривень за гектар; встановлюється 25% податку на прибуток для фінансових компаній, крім страхових.

Все це мало статися, бо бюджет просить їсти. Але злі язики тепер запустили чутку, що наступним нововведенням в податковій сфері буде впровадження податку на податки.

Підготовка тижня

А для того, щоби платники податків відчували свою значущість і увагу до них влади, можна використовувати завжди актуальне питання освітлення й обігріву українських осель. В сучасних умовах «енергетичний» алгоритм виглядає не надто вишукано, але увагу на себе звертає. Отже, в середу запускається по радіо інтерв’ю з головним науковим співробітником Національного інституту стратегічних досліджень Геннадієм Рябцевим, який каже, що дефіцит генерації електроенергії в Україні взимку може становити від 4 до 5 ГВт, а якщо температура опускатиметься нижче нульової позначки, то без світла доведеться сидіти до 12 годин.

Споживач інформації заковтує такі новини, купує генератори, павербанк, ковдру, дрова, бронює місце на цвинтарі – хоча паралельно з пророкуваннями експерта були і роздуми про майбутнє від профільного міністра. На думку Галущенка, ця зима може минути зовсім без відключень світла (крім звичайних локальних аварій), якщо росіяни не зашкодять уже відновленим або таким, що досі вціліли, енергооб'єктам.

Наступного дня Міністерство енергетики звітує: «"Енергоатом" успішно завершив ремонтну кампанію 2024 року і підготував до роботи в зимовий період всі 9 енергоблоків, підконтрольні Україні». А на вихідні заступник міністра енергетики Микола Колесник в телеефірі запевняє, що відключень не буде, бо «енергосистема на сьогоднішній день працює стабільно. Прогнозовані заморозки не будуть тривалими».

Якщо запам’ятати обіцянки і пророцтва різних поважних і глибоко поінформованих людей, то навесні легше буде визначитися, кому подякувати, а кому дати в писок.