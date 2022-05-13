Оприлюднено першу знимку чорної діри.

Вона розташована на відстані 27 тисяч світлових років від Землі.

Міжнародна група вчених-астрономів опублікувала перше зображення тіні чорної діри у центрі Чумацького Шляху. Про це повідомила телерадіокомпанія ВВС з покликом на інформацію, яку оголосили на пресконференції в четвер, 12 травня, дослідники проєкту Event Horizon Telescope (EHT).

Ця знимка є першим прямим візуальним свідченням цього явища в центрі нашої галактики. Космічний об’єкт, названий «Стрілець А*» (Sagittarius A*), розташований на відстані 27 тисяч світлових років від Землі. Його маса в чотири мільйони разів перевищує масу нашого Сонця.

На знимці видно центральну темну область (центральна депресія яскравості), де й дислокується ця чорна діра. Вона оточена кільцем яскравого світла, яке випромінює перегрітий газ, що прискорюється під впливом неймовірних гравітаційних сил. Щоби зрозуміти масштаби, це кільце за розмірами можна порівняти з орбітою Меркурія, що обертається навколо Сонця, – близько 60 млн км у діаметрі.

«Наше відкриття показує, що об'єкт у центрі галактики насправді є чорною дірою. Місію виконано? Так. Але ще так багато належить зробити», – зазначив директор Радіоастрономічного інституту Науково-дослідного товариства імені Макса Планка Антон Цензус (Anton Zensus).

Як зазначив вчений EHT Джеффрі Бовер (Geoffrey Bower) з Інституту астрономії та астрофізики Academia Sinica на Тайвані, отримане фотозображення чорної діри, зроблене за допомогою мережі потужних телескопів, «покращило наше розуміння того, що відбувається у самому центрі нашої галактики». За його словами, перше зображення цього явища у центрі Чумацького Шляху пропонує «нове розуміння того, як ці велетенські чорні діри взаємодіють зі своїм оточенням».