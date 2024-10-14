Опозиція перемагає в першому турі виборів до Сейму Литви.

Соціалдемократи вже заявили про готовність створити коаліцію із лівими партіями.

Вілія Блінкявічюте

У Литві у неділю, 13 жовтня, відбувся перший тур парламентських виборів. За результатами опрацювання бюлетенів на всіх виборчих дільницях, перший тур виграла опозиційна Соціал-демократична партія, набравши 19,3 відсотка голосів виборців. Про це повідомив інформаційний портал Delfi з покликом на дані Центральної виборчої комісії у Вільнюсі.

Згідно з результатами проміжних виборів, переможець минулих виборів консервативний «Союз Вітчизни – Литовські християнські демократи» чинної прем'єрміністеркм країни Інґріди Шимоніте посів друге місце з 17,9 відсотка голосів. На третьому місці (14,9%) розташувалася популістська партія «Зоря Немана» (Nemuno Aušra) Реміґіюса Жемайтайтіса (Remigijus Žemaitaitis), яка відома своєю відвертою антисемітською риторикою. Вперше в історії виборів у Литві така партія може стати однією із головних сил у парламенті.

Четверте місце зайняв союз демократів «В ім'я Литви» з 9,2%, на п'ятому – «Союз селян і зелених Литви» (СКЗЛ) з 7,7 відсотка голосів. .

Електоральна фреквенція на виборах до Сейму Литви становила 52,06 відсотки. Цей показник активності приблизно на п’ять відсотків вищий, ніж на попередніх виборах.

До Сейму входить 141 депутат. 71 обирається в одномандатних округах за мажоритарною системою, 70 – за партійними списками. Бар'єр для проходження до Сейму становить 5% для партій та 7% для коаліцій. У виборах брали участь 16 партій та одна коаліція.

Соціал-демократична партія вже заявила про готовність створити коаліцію із лівими партіями. Лідерка соціал-демократів Вілія Блінкявічюте (Vilija Blinkevičiūtė) та голова партії «В ім'я Литви», експрем'єр Саулюс Скверняліс (Saulius Skvernelis) оголосили про намір підтримати один одного у другому турі в тих округах, де переможець однієї з партії не вийшов із першого.