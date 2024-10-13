США можуть передати Ізраїлю систему протиракетної оборони THAAD.

 Ця система ПРО здатна ще ефективніше за  Patriot захищати територію від балістики.

 

 

Вашінґтон може передати Ізраїлю систему протиракетної оборони THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) для ефективного відбиття іранських ракетних ударів. Про це повідомила газета The Times of Israel з покликом на джерела в ізраїльському уряді.

 

Перемовини про надання THAAD Армії оборони Ізраїлю (ЦАГАЛ) почалися після недавнього обстрілу країни іранськими балістичними ракетами. А ця американська система ПРО вважається однією з найефективніших у протидії балістиці.

 

За даними газети Вашінґтон ще не ухвалив остаточного рішення про передачу THAAD Ізраїлю. Проте відомо, що в разі ухвалення позитивного рішення керувати комплексом на початках будуть американські військовики.

 

Відомо, що THAAD здатна захищати від ракетної атаки більшу територію ніж система Patriot. Вона може вражати цілі на відстані 93-124 милі (150-200 кілометрів). Згідно з квітневим звітом Дослідницької служби Конґресу США, американська армія диспонує сімома батареями THAAD. Загалом кожна батарея складається з шести пускових установок на колісних вантажівках, 48-ми установок-перехоплювачів та з радіо- та радіолокаційного обладнання. Персонал кожної батареї складається з 95-ти вояків.

 

13.10.2024

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