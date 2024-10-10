Кремль спростувало слова Трампа про близькість Росії, США та КНР до угоди про денуклеарізацію.

Заступнк глави МЗС Росії розповів про безуспішність потуг Трампа в цій царині.

 

 

Заступник міністра закордонних справ Сергій Рябков спростував слова експрезидента США Дональда Трампа про те, що нібито за його президентства Сполучені Штати, Росія та Китай були близькі до укладання угоди про повну денуклеарізацію. Про це повідомила газета «Коммерсантъ». За словами Рябкова, спроби адміністрації пана Трампа досягти цієї угоди не мали успіху.

 

«Добре відомо, що спроби адміністрації Трампа посадити за один переговорний стіл разом з нами і китайську делегацію, китайських представників успіхом не увінчалися», – заявив Сергій Рябков у розмові з журналістами.

 

Він також розповів, що США надсилали сигнали про свою зацікавленість у такій угоді Китаю. Російська сторона, за словами заступника міністра, у пріоритеті розглядала як учасника угоди союзників США, які мають ядерну зброю, — Велику Британію та Францію. «Вони також не виявили жодного бажання підключатися до перемовин», – додав Рябков.

 

Нагадаємо, що в середу, 9 жовтня, на YouTube-каналі Flagrant вийшло інтерв'ю з Дональдом Трампом, де він запевняв, що за його президентства Росії, США та КНР готові були підписати угоду про денуклеарізацію. «Ми були близькі до укладання угоди щодо позбавлення ядерної зброї»,— сказав Трамп. Він зазначив, що йдеться про укладання угоди між Росією, Китаєм та США. Після цієї угоди до переговорів було б підключено, як стверджує експрезидент США, «усіх інших». «Ми збиралися повністю позбутися ядерної зброї, тому що вона занадто потужна», – сказав він.

11.10.2024

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