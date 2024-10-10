Кадиров оголосив кревну двом депутатам Держдуми і одному російському сенаторові.

Глава Чечні звинуватив цих осіб у замовленні його вбивства.

Глава Чечні Рамзан Кадиров заявив, що офіційно оголошує кревну помсту сенаторові від Дагестану, мільярдеру Сулейману Керімову та двом депутатам Держдуми — Бекхану Барахоєву та Різвану Курбанову. Про це повідомило російське інформаційне агентство ТАСС. За словами Кадирова, троє названих осіб нібито замовили його вбивство.

Про кровну помсту Кадиров заявив під час наради з чеченськими силовиками, коментуючи конфлікт навколо компанії Wildberries. Коротко опишемо суть конфлікту. У середині червня найбільший російський маркетплейс Wildberries в особі його мажоритарної співвласниці Тетяни Бакальчук та найбільший у Росії оператор зовнішньої реклами Russ в особі мільярдера Сулеймана Керімова, якого вважають кінцевим бенефіціаром, оголосили «про об'єднання з метою створення цифрової торгівельної платформи». Угоду підтримав російський диктатор Володимир Путін. Проте проти об’єднання виступив чоловік Тетяни Бакальчук і міноритарний співвласник Wildberries Владислав Бакальчук. Подружжя саме перебувало в процесі розлучення. Владислав Бокальчук звернувся по допомогу до Кадирова. Той, своєю чергою, пообіцяв допомогти «повернути до родини» Тетяну Бакальчук та «захистити законний бізнес». Врешті-решт суперечка навколо Wildberries переросла в стрілянину в центрі Москви з двома небіжчиками-дагестанцями. Їх застрелили саме люди Кадирова.

Отже, на згаданій нараді Кадиров підняв тему конфлікту навколо Wildberries. В цьому контексті він згадав окрім Керімова ще й двох депутатів Державної думи Росії від Дагестану – Барахоєва та Курбанова. Видання «Агентство» у своєму Telegram-каналі опублікувало переклад із чеченської мови слів глави Чечні: «Вони замовили мене. Щоб мене вбити… Я офіційно говорю, я офіційно заявляю кревну помсту Барахоєву, якщо він не доведе протележного, і Сулейману Керімову, Курбанову Різвану. Тому що я кавказець, я чеченець. Я своє повертаю додому».

Як зазначають експерти-правники, у Кримінальному кодексі РФ є стаття 119 – «Погроза вбивством або заподіянням тяжкої шкоди здоров'ю». У статті є обтяжливі обставини, серед них використання інтернету та службового становища (і те й інше підходить під ситуацію з головою Чечні). За цією статтею Кадирову загрожує позбавлення волі на термін до п'яти років. Причому мотив кровної помсти у статті КК про вбивство (пункт е. 1 частини 2 статті 105) вважається обтяжливою обставиною. За законом таке вбивство могло б каратися аж до страти, якби Росія не запровадила мораторій на її застосування.