Нобелівську премію з фізики присудили за машинне навчання за допомогою нейромереж.

Лауреатами стали американський і британсько-канадський науковці.

Лауреатами Нобелівської премії з фізики за 2024 рік стали американський науковець Джон Гопфілд (John Hopfield) та британсько-канадський науковець Джеффрі Гінтон (Geoffrey Hinton). Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters з покликом на заяву Нобелівського комітету, оприлюднену у вівторок, восьмого жовтня. Їх вшанували за «основні відкриття та винаходи, які уможливили машинне навчання з використанням штучних нейромереж».

Шведська королівська академія наук наголошує на заслугах цих фізиків у розробці методів, які стали основою сучасного машинного навчання. Гопфілд створив асоціативну пам'ять, яка може зберігати та відновлювати зображення у базі даних. Гінтон розробив метод, який здатен автономно виявляти властивості у базі даних та виконувати такі завдання, як ідентифікація певних елементів у зображеннях.

«Робота лауреатів вже принесла величезну користь. У фізиці ми використовуємо штучні нейромережі у широкому спектрі галузей, таких як розробка нових матеріалів із певними властивостями», – зазначила Еллен Мунс (Ellen Moons), голова Нобелівського комітету з фізики.

Минулого року Нобелівську премію з фізики здобули П’єр Аґостіні з Університету штату Огайо (США), Ференц Крауз з Інституту квантової оптики імені Макса Планка в Ґаргінґу (Німеччина) та Анні Л’Юльє з Лундського університету (Швеція) – «за експериментальні методи, що генерують аттосекундні (10⁻¹⁸с) імпульси світла для вивчення динаміки електронів у речовині».