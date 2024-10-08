Нобелівську премію з фізики присудили за машинне навчання за допомогою нейромереж.

Лауреатами стали американський і британсько-канадський науковці.

 

 

Лауреатами Нобелівської премії з фізики за 2024 рік стали американський науковець Джон Гопфілд (John Hopfield) та британсько-канадський науковець Джеффрі Гінтон (Geoffrey Hinton). Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters з покликом на заяву Нобелівського комітету, оприлюднену у вівторок, восьмого жовтня. Їх вшанували за «основні відкриття та винаходи, які уможливили машинне навчання з використанням штучних нейромереж».

 

Шведська королівська академія наук наголошує на заслугах цих фізиків у розробці методів, які стали основою сучасного машинного навчання. Гопфілд створив асоціативну пам'ять, яка може зберігати та відновлювати зображення у базі даних. Гінтон розробив метод, який здатен автономно виявляти властивості у базі даних та виконувати такі завдання, як ідентифікація певних елементів у зображеннях.

 

«Робота лауреатів вже принесла величезну користь. У фізиці ми використовуємо штучні нейромережі у широкому спектрі галузей, таких як розробка нових матеріалів із певними властивостями», – зазначила Еллен Мунс (Ellen Moons), голова Нобелівського комітету з фізики.

 

Минулого року Нобелівську премію з фізики здобули П’єр Аґостіні з Університету штату Огайо (США), Ференц Крауз з Інституту квантової оптики імені Макса Планка в Ґаргінґу (Німеччина) та Анні Л’Юльє з Лундського університету (Швеція) – «за експериментальні методи, що генерують аттосекундні (10⁻¹⁸с) імпульси світла для вивчення динаміки електронів у речовині».

08.10.2024

До теми

Поширити
Ð—Ð±Ñ€ÑƒÑ‡
Бензопилою про дитинство й недитячість
Виставка відомого львівського митця Володимира Семківа «Кіндерґартен», влаштована в межах фестивалю “Львівський тиждень скульптури 2024", постала як спроба дослідити межі мистецтва та його здатність впливати на людські почуття.
07.10.24 | | Штука
Прем'єр Словаччини Фіцо пообіцяв не допустити членства України в НАТО.
Він опосередковано висловився проти військової допомоги Україні.
07.10.24 | | У світі
Танець по колючих зернах пам’яті
Юлія Баір
Мовою тіла, графічною витонченістю символів “The Traces”, себто “Сліди”, багатошарові й багаті на генерування інтерпретацій, перекладають українські досвіди й національні історичні трагедії на образи, доступні кожній людині з розвиненою емпатією.
06.10.24 | | Штука
Щем прощання на Підзамчу
11 та 12 жовтня о 19:00 у Jam Factory Art Center покажуть виставу “Візьми зараз із собою” у жанрі перформативного прощання, де використовуються лише аналогові мультимедіа. Дія відбувається у львівському районі Підзамче.
05.10.24 | | Штука
Анатомія безпам’ятства
Олеся Ісаюк
Карпати і бандерівська легенда реґіону стали локомотивом зацікавлення і популяризації інших локальних культур та загалом високої української культури минулих п’яти століть
05.10.24 | | Україна
«Пам’ять театру» на Тижні скульптури
Розкішний театральний простір перетворено на місце інсталяції предметів, що повʼязані з театром, його історією та доповнено скульптурою сучасних авторів. Виставку зроблено у вигляді лабіринту із близько сотні експонатів.
04.10.24 | | Штука
Доробок поетичного схимника
Щойно з друкарень надійшов перший том вибраних творів Василя Махна під назвою «Схима», де вміщено вірші 1993-2023 років. Римовані й верлібри, з незвичними строфами й римами, з цікавою структурою, ці вірші заглиблюють у світ справжньої поезії.
03.10.24 | | Штука
«Стан невагомості» Кшиштофа Томальського
Його мистецтвотворчість – це інтелектуальний імператив до розгляду незрозумілих явищ світоустрою, таємниць космогонії, спадщини міфотворення. Роздуми митця торкаються царин сенсу, порядку та початку речей, таємниць світотворення та світобуття.
03.10.24 | | Штука

© 2024 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.