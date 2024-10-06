ЦАГАЛ розпочав нову наземну операцію в Секторі Ґази.

Ізраїльські військовики за ніч оточили місто Джебалію на півночі палестинського анклаву.

 

 

Армія оборони Ізраїлю (ЦАГАЛ) у ніч на неділю, шостого жовтня, розпочала нову сухопутну операцію проти терористичного угруповання ХАМАС у Секторі Ґази. Про це повідомила газета The Times of Israel. Військові дії відбуваються поблизу міста Джебалії на півночі Сектора Ґази.

 

«Операція зі систематичного знищення терористичної інфраструктури в районі триватиме так довго, як потрібно для виконання поставлених цілей. Ми систематично завдаватимемо ударів, повністю знищуючи терористичну інфраструктуру в цьому районі», – йдеться у заяві ЦАГАЛ.

 

В операції бере участь 162-га дивізія. Її 401-ша та 460-та бронетанкові бригади оточили Джебалію протягом ночі. Війська діяли в цьому районі після отримання даних розвідки про тамтешніх бойовиків та інфраструктуру ХАМАСу, а також спроби терористів здійснити перегрупування сил.

 

ЦАГАЛ також завдав низки авіаційних та артилерійських ударів по цілях, пов'язаних із ХАМАСом, у тому числі по складах зброї, тунелях, місцях концентрації живої сили ворога.

 

Водночас The Times of Israel повідомляє, що ЦАГАЛ оголосив про розширення гуманітарної зони для мирних мешканців на півдні Сектора Ґази, тоді як ізраїльське командування готується до повної евакуації населення з півночі анклаву. Ізраїльські військовики оголосили, що відкривають два евакуаційні маршрути для палестинців – біля магістралі Салах ад-Дін і вздовж узбережжя.

 

06.10.2024

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