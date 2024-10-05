Євроунія призупинила комунікацію з Тбілісі.

Причиною названо антизахідну риторику представників грузинського уряду.

Павел Герчинський

Інститути Європейської Унії вирішили перервати контакти із чинним урядом Грузії. Про це повідомив інформаційний портал Apsny.ge з покликом на заяву амбасадора ЄУ в Тбілісі Павела Герчинського (Pawel Herczynski). Як він пояснив, Євроунія ухвалила рішення не здійснювати візити високого рівня до Грузії та не проводити зустрічі високого рівня з представниками влади Грузії у Брюсселі через риторику влади Грузії щодо ЄУ.

За словами Герчинського, консенсус з цього питання у Брюсселі склався ще влітку у відповідь на заяви грузинської влади про нібито «прагнення глобальної партії війни, яка діє в ЄУ та США, втягнути Грузію у протистояння з Росією та відкрити на Кавказі другий фронт проти РФ». З такими твердженнями виступали почесний голова правлячої партії «Грузинська мрія» Бідзіна Іванішвілі, прем'єрміністр Іраклій Кобахідзе та спікер парламенту Шалва Папуашвілі.

«Що я можу сказати, так це те, що вже у червні поточного року ми мали внутрішнє обговорення з нашими державами-членами про те, як підійти до ставлення влади Грузії, яке ми розглядаємо як недружнє до ЄУ. Також ми обговорили, як нам слід підходити до антизахідного та антиєвропейського наративу, пропаганди та конспірологічної теорії, і вирішили, як ЄУ, не мати жодних контактів високого рівня з чинною владою Грузії, і саме тому в останні місяці не було візитів високого рівня до Грузії, не було зустрічей на високому рівні з представниками влади Грузії у Брюсселі. Ще раз повторюю, інститути Євроунії вирішили призупинити всі зустрічі високого рівня із представниками влади Грузії», – заявив Павел Герчинський.

Амбасадор дав зрозуміти, що ЄУ може відновити контакти лише з новою владою Грузії, «готовою вступити до ЄУ», яку, можливо, буде обрано під час парламентських виборів 26 жовтня. «Вам, грузинським виборцям, вирішувати, за яку партію голосувати, але я маю сказати: будь ласка, йдіть і голосуйте, ваш голос справді дуже важливий. Ми щиро сподіваємося, що електоральна фреквенція 26 жовтня буде історично високою і ви колективно визначите майбутнє своєї країни», – наголосив європейський дипломат.

Правляча в Грузії партія «Грузинська мрія» звинуватила амбасадора ЄУ у втручанні в передвиборчу кампанію. «Заяви амбасадора ЄУ Герчинського є неприйнятними як по суті, так і за змістом. Пане амбасадоре, ви дозволяєте собі занадто багато, втручаючись у внутрішні справи нашої країни», – заявив депутат від «Грузинської мрії» Іраклій Заркуа.

Раніше керівництво Євроунії висловлювало невдоволення прийняттям парламентом Грузії закону «Про захист сімейних цінностей та неповнолітніх», який обмежує у правах представників ЛГБТ-спільноти, а також закону «Про прозорість іноземного впливу» – так званого закону про іноаґентів.