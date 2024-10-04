Росія перекинула до Молдови 15 млн доларів для підкупу виборців.

Мета оборудки – заохотити молдован проголосувати проти ЄУ та за проросійських кандидатів.

У вересні з Росії для підкупу молдовського електорату на виборах президента та референдумі щодо членства в Європейській Унії, які відбудуться 20 жовтня, було переказано понад 15 мільйонів доларів. Про це повідомив молдовський інформаційний портал IPN. «Наразі правоохоронними органами виявлено в рамках цієї схеми 130 тисяч громадян. Гроші потрапили до керівників територіальних організацій, а також до активістів і прихильників, яких підкуповують для того, щоб вони голосували за певного кандидата або висловили певну думку на референдумі», – заявив начальник Головного інспекторату поліції Віорел Чернеуцяну (Viorel Cernăuțeanu) на організованому спеціально на цю тему брифінгу.

Він зазначив, що гроші надійшли з рахунків російського «Промсвязьбанку», а ця банківська установа перебуває під міжнародними санкціями, зокрема на території Республіки Молдова. «Вплив на громадян Молдови здійснюється через Telegram-боти, які координують люди з Росії. Грошові транші покликані зірвати виборчий процес у Молдові. Вони спрямовані не лише на пряму корупцію, а й на інші дії, такі як організація флешмобів, дестабілізація та інші протиправні дії. Все це підлягає покаранню», – уточнив Чернеуцяну.

За його словами, більш ніж сотня територіальних лідерів керують діяльністю групи, збирають списки з особистими даними громадських активістів та співробітників виборчих комісій, а потім відправляють їх до Росії для реєстрації та відкриття банківських рахунків у «Промсвязьбанку». Кожен керівник щомісяця отримує винагороду у вигляді 250 тисяч рублів. Мета оборудки – заохотити виборців проголосувати на референдумі з варіантом «ні», а також віддати голос за проросійського кандидата.

Головна прокурорка Антикорупційної прокуратури Вероніка Драґалін (Veronica Dragalin) застерегла в ході того ж брифінгу, що закон у цьому плані суворіший, а наслідки набагато серйозніші, ніж суми переказів. «Люди, які надали свої персональні дані для відкриття банківських рахунків у Російській Федерації з такою метою, ризикують не лише отримати штраф у розмірі понад 37 тисяч леїв, але у них можуть бути конфісковані всі кошти, а найсерйознішим наслідком є ​​ув'язнення», – попередила вона та закликала громадян до співпраці з правоохоронними органами. За словами Вероніки Драґалін, згідно зі законом, учасники подібних дій, які повідомляють самі про злочин та активно співпрацюють з органом карного розшуку, можуть бути звільнені від кримінальної чи адміністративної відповідальності.