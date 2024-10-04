Велика Британія погодилася передати Маврикію архіпелаг Чагос.

Суперечка за острови тривала впродовж багатьох десятиліть.

 

 

Велика Британія оголосила, що відмовляється від суверенітету над віддаленим, але стратегічно важливим скупченням островів Чагос в Індійському океані і передає їх Маврикію. Про це повідомила телерадіокомпанія ВВС з покликом на заяви прем’єр-міністрів двох країн. Рішення Лондона поклало край десятиліттям напружених перемовин між Лондоном і Порт-Луї щодо архіпелагу.

 

До островів Чагос входить тропічний атол Дієго-Гарсія, який використовується Сполученими Штатами як військова база для кораблів ВМС і бомбардувальників дальньої дії. Зокрема цю базу задіювала американська авіація під час військових операцій в Афганістані та Іраку. За умовами нової угоди Британія орендуватиме у Маврикію острів Дієго-Гарсія терміном не менш ніж 99 років, що дозволить Сполученим Штатам зберегти там свою військову базу.

 

Голови урядів Великої Британії та Маврикію – Кір Стармер та Правінд Джагнот – заявили, що зобов'язуються «забезпечити довгострокове, безпечне й ефективне функціонування існуючої бази на острові Дієго-Гарсія, яка відіграє життєво важливу роль у реґіональній та глобальній безпеці».

 

Договір щодо островів усе ще потрібно остаточно доопрацювати, але сторони обіцяють завершити цей процем якнайшвидше. «Це важливий момент у наших відносинах і демонстрація нашої незмінної прихильності до мирного вирішення суперечок та верховенства закону», – йдеться у спільній заяві Стармера і Джагнота.

 

04.10.2024

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