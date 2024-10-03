Литва не пропустила російський потяг зі Z-символікою.

Прикордонники змусили російських залізничників постирати всі ці написи.

 

 

У Литві на контрольно-пропускний пункт на залізничній станції Кена прикордонники затримали російський потяг Москва-Калінінград, на якому була намальована заборонена в європейській країні Z-символіка. Про це повідомив інформаційний портал Delfi з покликом на Службу охорони державного кордону Литви.

 

«На одному з вагонів прикордонники зауважили символи російського вторгнення до України — літера Z та напис ZOV, нанесені чорною фарбою. На другому вагоні був напис російською мовою: “Вильнюс – город России”. Персонал потяга не зміг пояснити прикордонникам, звідки взялися ці написи», – йшлося в заяві Служби охорони державного кордону Литви.

 

Згідно з чинними в Литві законами, персонал потяга зобов'язали негайно прибрати всі ці написи. Литовські прикордонники пригрозили, що якщо написи не приберуть, пасажирам доведеться пересісти в інші вагони, а вагони з написами відчеплять і на територію Литви не пропустять.

 

Начальник потяга зі своїми підлеглими під наглядом прикордонників мусили відтирати написи за допомогою піску. Щойно після видалення всіх написів потягу дозволили рушати запланованим маршрутом.

03.10.2024

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