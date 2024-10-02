Цюрихський кінофестиваль не покаже «Росіян на війні».

Організатори пояснили це міркуваннями безпеки глядачів.

 

 

Цюрихський кінофестиваль (Zurich Film Festival – ZFF) все ж не демонструватиме контраверсійну  документальну стрічку «Росіяни на війні» (Russians at War) російсько-канадської режисери Анастасії Трофімової. Про це ще раніше повідомив швейцарський інформаційний портал swissinfo.ch з покликом на слова представників організаційного комітету фестивалю. Згодом цю інформацію організатори фестивалю підтвердили у відповіді на запит телерадіокомпанії Deutsche Welle.

 

Хоча ще два тижні тому директор ZFF Крістіан Юнґен (Christian Jungen) наполягав на показі фільму, незважаючи на звинувачення в тому, що стрічка «тривіалізує військові злочини Росії в Україні».

 

Представники ZFF пояснили відмову від демонстрації фільму міркуваннями безпеки глядачів. «Безпека нашої аудиторії, гостей, партнерів та співробітників – головний пріоритет ZFF», – йдеться у заяві на сайті фестивалю. Гроші за вже придбані квитки буде повернуто глядачам. Проте фільм Трофімової залишиться у конкурсі документального кіно на ZFF, хоча сама режисерка не приїде до Цюриха.

 

20-й кінофестиваль в Цюриху стартує в четвер, третього жовтня, і триватиме до 13 жовтня.

 

Вперше стрічку «Росіяни на війні» було продемонстровано сьомого вересня у позаконкурсній програмі 81-го Венеційського міжнародного кінофестивалю. Це викликало неймовірне обурення української громадськості та представників української влади, які називали фільм однією з форм російської пропаганди, «спробою олюднити російських окупантів та висловити їм симпатію». Крім того, у кадрі військовослужбовці РФ повторюють наративи російської пропаганди.

 

Згодом, попри обурення офіційного Києва, стрічку включили в програму Міжнародного кінофестивалю в Торонто (Toronto International Film Festival – TIFF). Проте після низки протестів організатори заявили, що змушені відмовитися від показу фільму через нібито загрози для роботи фестивалю та громадської безпеки.

02.10.2024

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