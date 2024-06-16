У декларації швейцарського саміту немає чіткого засудження Росії.

Проте навіть такий документ підписали не всі учасники заходу.

Завершальне комюніке, сформульоване за підсумками Саміту миру в Швейцарії, підтримали представники 80 країн-учасниць з 93-х. Серед країн, які приєдналися до декларації, – зокрема Україна, Сполучені Штати, Велика Британія, Японія, Південна Корея, всі країни Європейської Унії (навіть Угорщина). Також свої підписи під документом поставили Сербія, Туреччина, Аргентина, Ізраїль, Катар, низка держав Африки та Латинської Америки. Про це повідомила телерадіокомпанія Deutsche Welle.

Серед країн, які не підтримали декларацію, є шість держав з групи найбільших економік світу G20: Бразилія, Мексика, Саудівська Аравія, ПАР, Індія та Індонезія. Також її не підтримали Вірменія, Бахрейн, Таїланд, Лівія, Об'єднані Арабські Емірати, Колумбія і Ватикан.

У документі саміту, який завершився у неділю, 16 червня, зокрема наголошується, що війна Росії проти України завдає «масштабних людських страждань і руйнувань і створює ризики й кризи з глобальними наслідками».

«Ми підтверджуємо нашу прихильність утриманню від погрози застосування сили або її застосування проти територіальної цілісності чи політичної незалежності будь-якої держави, принципів суверенітету, незалежності та територіальної цілісності всіх держав, включно з Україною, в межах їхніх міжнародно визнаних кордонів, у тому числі у територіальних водах, та вирішення суперечок мирними засобами за принципами міжнародного права», – наголошується в комюніке.

Далі перераховуються три аспекти, загальне розуміння яких закріплено в цьому документі. По-перше, це ядерна безпека. «Будь-яке використання ядерної енергії та ядерних установок має бути безпечним, надійним, надійно охоронюваним та екологічно безпечним. Українські атомні електростанції та установки, включно зі Запорізькою атомною електростанцією, повинні працювати безпечно та надійно під повним суверенним контролем України, згідно з принципами МАГАТЕ та під його спостереженням», – зазначено в документі.

«Глобальна продовольча безпека залежить від безперебійного виробництва та поставок продовольчих товарів. У зв'язку з цим вільне, повноцінне та безпечне комерційне судноплавство, а також доступ до морських портів у Чорному та Азовському морях мають вирішальне значення. Напади на торгові судна в портах та на всьому шляху проходження, а також на цивільні порти та цивільну портову інфраструктуру неприйнятні. Продовольча безпека в жодному разі не повинна ставати зброєю», – наголошується у комюніке.

Третім аспектом, який зазначений у декларації учасників мирного саміту в Швейцарії, є звільнення полонених і повернення на батьківщину вивезених з України дітей. «Всі військовополонені мають бути звільнені шляхом повного обміну. ​​Усі депортовані та незаконно переміщені українські діти, а також всі інші українські цивільні особи, які незаконно утримуються, мають бути повернуті в Україну», – зазначено в документі.

Президент України Володимир Зеленський на завершення саміту подякував усім учасникам за те, що вони «вжили перших кроків до миру разом», і наголосив, що Україна відповідає на вторгнення не лише захистом людського життя, а й дипломатією. «Наша справедлива мета – щоб всі країни доєдналися до нас у цій шляхетній меті», – сказав він. Зеленський наголосив, що спільне комюніке, ухвалене на саміті, залишається відкритим до підписання «кожним, хто поважає Статут ООН». За його словами, учасники саміту далі домовилися продовжити роботу на технічному рівні – на рівні радників і міністрів у форматі спеціальних зустрічей.