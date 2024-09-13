Суперечливу стрічку «Росіяни на війні» знято з показу на кінофестивалі в Торонто.

Керівництво фестивалю обґрунтувало це загрозами безпеці на заході.

 

 

Керівництво Міжнародного кінофестивалю в Торонто (Toronto International Film Festival – TIFF) скасувало показ документального фільму Анастасії Трофімової «Росіяни на війні» (Russians at War), який викликав бурхливі суперечки. Заява про це була опублікована на офіційному сайті фестивалю у четвер, 12 вересня.

 

«TIFF змушений зупинити майбутні покази фільму Russians at War в п’ятницю, суботу і неділю, оскільки нам стало відомо про значні загрози для роботи фестивалю і громадської безпеки. Хоча ми твердо дотримуємося нашої вчорашньої заяви, це рішення було ухвалене з метою гарантування безпеки всіх гостей фестивалю, персоналу і волонтерів. Це безпрецедентний крок для TIFF… Ми вважаємо, що цей фільм заслужив місце у програмі нашого фестивалю, і ми зобов'язуємося показати його, коли це буде безпечно», – йдеться в заяві фестивалю.

 

Нагадаємо, що ще за день до цього, 11 вересня, керівництво TIFF заявляло, що, «визнаючи та поважаючи стурбованість та дискусії» навколо суперечливої стрічки, воно, проте, сповнене рішучості показати «Росіян на війні» наприкінці тижня. При цьому організатори фестивалю наголошували, що, за їхніми даними, фільм було знято «без відома чи участі будь-яких російських урядових агентств», і висловили думку, що його «жодним чином не слід вважати російською пропагандою».

 

Генеральний консул України в Торонто Олег Ніколенко назвав рішення кінофестивалю про припинення показу фільму Анастасії Трофімової як «єдино правильне». «Цей проєкт уже завдав значної шкоди репутації фестивалю і дав Росії шанс ще більше підірвати демократію. Ми продовжимо боротися з російською пропагандою в кожному куточку світу, використовуючи всі мирні та законні засоби», – написав Ніколенко у Facebook.

 

10 вересня стало відомо, що канадський телеканал TVO вирішив не показувати стрічку Трохимової. «Ми прислухалися до думки українсько-канадської громади та її вдумливого та сердечного підходу», – заявив голова ради директорів TVO Кріс Дей.

 

Авторка фільму Анастасія Трофімова, яка колись працювала на російському пропагандистському каналі Russia Today, стверджує, що їй, аби створити цю стрічку, довелося сім місяців перебувати в зоні бойових дій на позиціях російських окупантів. Вона запевняє, що знімала російських військовослужбовців в Україні, не отримавши для цього дозволу від міноборони РФ. За словами режисерки, вона прагнула показати, що російські солдати теж люди, причому вони часто сумніваються в необхідності війни проти України. В інтерв'ю незалежному виданню «Люди Байкала» вона назвала стрічку «спробою налагодити діалог між Росією та Україною».

 

Раніше стрічку було продемонстровано на Венеційському кінофестивалі. Це викликало неймовірне обурення української громадськості та представників української влади, які називали фільм однією з форм російської пропаганди, «спробою олюднити російських окупантів та висловити їм симпатію». Крім того, у кадрі військовослужбовці РФ повторюють наративи російської пропаганди.

13.09.2024

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