CERN припинила співпрацю з Росією та Білоруссю.

Цей крок є реакцією на російське військове вторгнення до України.

 

 

Європейська організація з ядерних досліджень (Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire – CERN) у суботу, 30 листопада, припинила співпрацю з науковими інститутами Росії та Білорусі. Про це повідомив швейцарський інформаційний портал Swissinfo. Рішення торкнеться наукових проєктів між CERN та установами країн. Цей крок є реакцією на російське військове вторгнення до України.

 

На даний час з російськими НДІ пов'язані приблизно 350 вчених, які раніше так чи інакше співпрацювали з CERN, більшість з них навіть не проживали в самій Женеві. Рішення країн – учасниць Організації припинити кооперацію з Мінськом та Москвою торкнеться насамперед співпраці з російськими науковими інститутами. При цьому відносини з російськими вченими, які працюють за іншими угодами з CERN, будуть продовжені. 

 

У CERN зазначили, що відсутність учених із Росії буде відчутною, проте організація «зможе компенсувати цей спад». У заяві також йдеться про те, що Росія мала особливий статус держави-спостерігача організації, не сплачувала внесків до бюджету CERN і ніколи не була країною-учасницею центру. Число білоруських учених в організації також було «традиційно невеликим», додали в CERN.

 

CERN – найбільший у світі центр фундаментальних досліджень у галузі фізики елементарних частинок. Він розташований на кордоні Швейцарії та Франції. Дослідження проводяться з використанням Великого адронного колайдера. В організації постійно працюють близько 2,5 тис. осіб, ще близько 13,5 тис. вчених із 77 країн беруть участь у міжнародних експериментах.

 

Нагадаємо, що у відповідь на повномасштабне російське вторгнення в Україну в лютому 2022 року 24 країни – учасниці CERN вирішили припинити співпрацю з російськими науковими інститутами. Це рішення було анонсовано ще у березні 2022 року.

30.11.2024

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