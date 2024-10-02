Дебати кандидатів у віцепрезиденти США завершилися нічиєю.

Кандидати обговорювали ситуацію на Близькому сході, міґрацію, права жінок на аборт тощо. Тема України взагалі не піднімалася.               

 

 

У Сполучених Штатах у вівторок, першого жовтня, в етері телеканалу CBS News відбулися теледебати між двома кандидатами у віце-президенти – демократом Тімом Волзом та республіканцем Джеймсом Девідом Венсом. У ході дебатів обговорювалися, зокрема, політика щодо Ірану, права жінок на аборт, міґрація та глобальне потепління. Тема російського вторгнення в Україну не порушувалася.

 

Дебати почалися з обміну думками про американську політику щодо Ірану, який саме в то момент завдавав другого за півроку масованого ракетного удару по Ізраїлю. У цьому питанні особливих відмінностей не було: обидва кандидати висловили підтримку Ізраїлю й засудили іранський режим.

 

Джей Ді Венс запевняв, що Трамп під час свого президентства зробив світ «стабільнішим і безпечнішим», оскільки він створив ефективну систему стримування, за якої «люди боялися переступити межу». Тім Волз, своєю чергою, заявив, що саме Трамп винен в тому, що  Іран наблизився до створення ядерної зброї. Волз нагадав, що саме Трамп вивів Америку з ядерної угоди з Іраном і тим самим, на його думку, сприяв поступу Тегерана у ядерній сфері.

 

Обидва кандидати постійно намагалися перевести розмову на теми, які, за опитуваннями, приносять їм найбільше електоральних бонусів. Джей Ді Венс, наприклад, покладав провину за багато проблем у країні на нелегальних міґрантів, мільйони яких безперешкодно, за його словами, перетинали кордон Сполучених Штатів у той час, як Камала Гарріс відповідала в адміністрації Джо Байдена за безпеку кордону.

 

Тім Волз звинуватив Венса та його однопартійців у «дегуманізації та приниженні» імміґрантів. Адже Венс був одним із перших, хто поширив расистський міф про те, що нібито гаїтянські міґранти, які мешкають у Спрінгфілді, їдять домашніх тварин мешканців цього міста.

 

Обговорюючи тему абортів, Тім Волз засуджував Дональда Трампа та республіканців за спробу позбавити жінок права на аборти. Він закликав республіканців не втручатися у приватне життя жінок. «Ми за жінок. Ми за свободу ухвалювати власне рішення», – підкреслив Волз.

 

Загалом же експерти відзначають, що дебати пройшли в уже забутій атмосфері взаємної поваги і детального обговорення політичних платформ. На відміну від дебатів Дональда Трампа спершу з Джо Байденом, а потім із Камалою Гарріс, обидва кандидати утрималися від особистих образ і атак один на одного.

 

Перші опитування говорять про те, що дебати завершилися практично нічиєю: 42% глядачів телеканалу CBS вважають переможцем Венса, 41% — Волза.

02.10.2024

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