Білий дім заперечив, що в Трампа є плани балотуватися на третю каденцію.

Розмови про це вчергове заточилися після слів Трмпа, що «існують методи», як оминути конституційну заборону балотуватися втретє.

 

 

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп наразі не думає про третю каденцію, запевнила офіційна речниця Білого дому Керолайн Левітт. За її словами Трамп лише дозволив собі пожартувати на цю тему, але насправді не вважає її актуальною.

 

«Ви продовжуєте запитувати про третій термін, і коли він відповідає з посмішкою, всі починають сприймати це занадто серйозно. Це не те, про що він зараз думає. У нього попереду чотири роки і багато роботи», – зазначила пані Левітт під час пресконференції, трансляція якої велася на Youtube каналі Forbes Breaking News.

 

Балотуватися на посаду голови Білого дому особам, які вже відслужили два президентські терміни, забороняє 22-а поправка до Конституції США. Вона була ухвалена Конґресом 1944 року після того, як Франклін Рузвельт був обраний на четверту каденцію.

 

Проте питання про евентуальну третю каденцію Трампа обговорюється ледь не з моменту його перемоги на виборах у листопаді 2024 року. Багато трампістів-прихильників MAGA активно виступають за такий розвиток подій. Черговим поштовхом для обговорення цієї теми стало інтерв’ю американського президента телеканалу NBC News, яке вийшло в етер 30 березня. Відповідаючи на запитання журналіста, Трамп чи то жартома, чи то всерйоз запевнив, що «існують методи», як оминути конституційну заборону. Що це за методи, президент уточнювати не став.

 

Видання Daily Mail описало, коментуючи слова глави Білого дому, описало такий гіпотетичний сценарій.  Для цього потрібно, щоб на наступних президентських виборах у США переміг чинний віцепрезидент Джей Ді Венс, а другим номером у нього йшов би Трамп. Далі Венс склав би присягу 20 січня 2029 року і відразу оголосив би про свою демісію. Тоді його на цій посаді заступив би Трамп.

 

Це один з лайфгаків, проте досвідчені правники-конституаціоналісти стверджують, що є й інші варіанти обійти 22-у поправку до Конституції США.  

01.04.2025

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