951-й день війни Росії в Україні. Хроніка

14:05 Естонія планує надавати Україні військову допомогу з власної оборонної промисловості, заявив міністр оборони Естонії Ханно Певкур. Наразі йде уточнення потреб України, аби адаптувати виробництво під ці потреби.

"Ми лягаємо на абсолютно новий курс. Ми сказали Україні, що ми даватимемо те, що самі виробляємо, і явно направлятимемо ці гроші в естонську економіку, в естонську оборонну промисловість. Тому в нас йдуть переговори з українцями про те, чим є наші можливості. Чи хочуть вони насамперед розмінування, суднобудування, безпілотники, пристрої спостереження. Ми передали Україні інформацію про наші можливості і тепер намагаємося знайти розумний компроміс, в якому враховуються їхні пріоритети та наші виробничі можливості. Виробництво теж має швидко підтягуватися, якщо потрібні якісь специфічні вироби".

13:30 Перевага російської армії в артилерійських снарядах на фронті скоротилася з минулої зими майже втричі: з 1 до 8 до 1 до 3, зазначив перший заступник міністра оборони України генерал-лейтенант Іван Гаврилюк в ефірі телемарафону.

13:10 Внаслідок російського авіаудару по Запоріжжю загинула одна людина, п'ятеро поранені, повідомив голова обласної військової адміністрації Іван Федоров. Пошкоджено багатоповерхівки та приватні будинки. Є влучання в об'єкти інфраструктури.

12:30 Президент України Володимир Зеленський присвоїв звання Героїв України 18 військовослужбовцям, у тому числі десятьом – посмертно. Зокрема звання Героя України удостоєно Андрія Пільщикова (позивний Джус), який загинув у авіакатастрофі в Житомирській області в серпні 2023 року.

12:10 Президент США Джо Байден може дати згоду змінити статус заявки України на членство в НАТО до того, як залишить свою посаду в січні 2025 року, пише Financial Times.

12:05 У Вугледарі йдуть бої в межах міста, повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін. Досі там залишилися більше сотні мешканців.

11:50 Новий генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що Україна буде головним питанням у списку його пріоритетів на цій посаді:

"Ми маємо зробити так, щоб Україна вистояла як суверенна, незалежна, демократична нація. Мій пріоритет – посилити нашу підтримку України і ще більше наблизити її до НАТО. Тому що не може бути тривалої безпеки в Європі без сильної незалежної України. Ми маємо зробити свій внесок. Ми маємо виконати пакет, узгоджений на саміті у Вашингтоні, – командування, фінансові обіцянки і незворотний шлях України до членства. Ми маємо забезпечити цю підтримку в майбутньому, тому що законне місце України – в НАТО".

11:20 Сьогодні станом на 09:30 рівень споживання був на 1,6% нижчим, ніж вчора, повідомили в "Укренерго". Вчора добовий максимум споживання був зафіксований увечері на 1,6% вищим, ніж попереднього робочого дня, у п’ятницю.

11:10 Через негоду на ранок були знеструмлені 5 населених пунктів на Хмельниччині, повідомили в "Укренерго".

10:50 Вранці росіяни обстріляли ринок у середмісті Херсона, відомо про сімох загиблих, повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

10:30 Вночі росіяни атакували Україну 32 ударними БпЛА типу «Shahed» (райони пусків: Приморсько-Ахтарськ, Курськ РФ, Чауда ТОТ Криму).

В результаті протиповітряного бою авіацією, МВГ та РЕБ Сил оборони України збито 29 ударних БпЛА (91%) у Черкаській, Кіровоградській, Миколаївській, Херсонській, Полтавській, Сумській та Дніпропетровській областях. Внаслідок протидії РЕБ три ворожі безпілотники локаційно втрачено, попередньо без наслідків.

За минулі сім днів було збито 298 із 342 (87%) запущених по Україні БПЛА, ще 41 локаційно втрачений (упав) чи покинув територію України (разом – 96%).

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

260,0% танків (з них 2,0% за минулий тиждень),

101,2% бойових броньованих машин (з них 1,4% за минулий тиждень),

428,7% автомобільної техніки (з них 7,9% за минулий тиждень),

612,0% артилерійських систем (з них 9,9% за минулий тиждень),

108,1% РСЗВ (з них 0,4% за минулий тиждень),

68,4% засобів ППО (з них 0,7% за минулий тиждень),

29,5% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

36,8% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:45 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:40 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:35 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Протягом минулої доби зафіксовано 189 бойових зіткнень. За уточненою інформацією, вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах чотири ракетні удари із застосуванням шести ракет, а також 74 авіаудари, зокрема скинув 128 КАБ. Крім цього, здійснив 4694 обстріли. Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Студенок, Кучерівка, Будівельне, Вишеньки, Яструбщина, Білопілля, Серебрянське лісництво, Сіверськ, Часів Яр, Костянтинівка, Бересток, Мирноград, Шевченко, Калинове, Білицьке, Яблунівка, Розлив, Новодонецьке, Тамарівка, Новодарівка, Богоявленка, Мала Токмачка, П’ятихатки, Веселянка, Антонівка, Кардашинка та Львове. За минулу добу ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили один засіб ППО, гармату на вогневій позиції, район зосередження особового складу, радіолокаційну станцію та один інший важливий об’єкт російських загарбників. На Харківському напрямку ворог шістнадцять разів намагався штурмувати в районах населених пунктів Бургуватка, Стариця, Тихе та Вовчанськ, успіху не мав. На Куп’янському напрямку за добу відбулося 24 атаки окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Синьківки, Новоосинового, Глушківки, Стельмахівки, Андріївки, Кругляківки та Вишневого. На Лиманському напрямку ворог атакував 24 рази. Намагався просунутись уперед у бік Греківки, Макіївки, Невського, Новосадового, Діброви, Серебрянки, Григорівки та у Серебрянському лісництві, одне боєзіткнення ще триває. На Сіверському напрямку українські захисники відбивали три штурмові дії російських загарбників поблизу Верхньокам’янського та Білогорівки. По Серебрянському лісництву ворожа авіація завдала удару понад 60 некерованими авіаційними ракетами. На Краматорському напрямку окупанти атакували три рази у районі Часового Яру. Всі атаки поблизу були зупинені. На Торецькому напрямку ворог здійснив 18 атак неподалік Торецька, Залізного, Неліпівки та Щербинівки, противник зазнав втрат та відступив. Найбільш напруженою ситуація залишається на Покровському напрямку, де нашими захисниками було зупинено 43 штурмових і наступальних дій агресора у бік населених пунктів Новоторецьке, Новогродівка, Лисівка, Миролюбівка, Воздвиженка, Суха Балка, Миколаївка, Селидове та Михайлівка. Найбільша концентрація ворожих атак була поблизу Селидового, тут Силами оборони було відбито понад 20 атак. На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 31 атаку позицій поблизу Георгіївки, Костянтинівки, Курахового, Цукуриного та Катеринівки. Найактивніше окупанти намагалися просунутися вперед в районах населених пунктів Курахове та Георгіївка. На Времівському напрямку противник здійснив вісім штурмів наших позицій у районах Вугледара, Богоявленки та Золотої Ниви. Активно задіював для ударів на напрямку штурмову і бомбардувальну авіацію. На Оріхівському напрямку окупанти атакували в районі Малої Токмачки, отримали жорстку відсіч і зазнали втрат. На Придніпровському напрямку російські загарбники штурмових дій не проводили. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник з території рф активно застосовує артилерію і авіацію по районах українських населених пунктів. Триває операція у Курській області. Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі, техніці і активно підривають наступальний потенціал ворога у тилу. Загалом минулої доби втрати російських загарбників становили 1370 особи. Також українські воїни знешкодили 9 танків, 44 бойові броньовані машини, 33 артилерійські системи, 98 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 3 крилаті ракети, 73 автомобілі та 1 одиницю спеціальної техніки окупантів.

09:30 Армія оборони Ізраїлю (ЦАГАЛ) оголосила про початок «обмежених, локалізованих та цілеспрямованих рейдів» у прикордонному районі на півдні Лівану з метою знищення інфраструктури ліванського руху «Хезболла».

09:25 Міністр оборони України Рустем Умєров повідомив про початок реформи системи оборонних закупівель:

"Спецтехноекспорт" (СТЕ) переходить від ГУР до Міноборони. Поставив завдання – довести до кінця процес очищення системи закупівель у тісній співпраці з правоохоронними та антикорупційними органами. Також продовжуємо реформування Агентства оборонних закупівель (АОЗ) і Державного оператора тилу (ДОТ), наближаючи ці процеси до стандартів НАТО".

09:20 Міністр оборони України Рустем Умєров звільнив половину своїх заступників – Станіслава Гайдера, Олександра Сергія, Юрія Джигира та державного секретаря Людмилу Дараган. Станіслав Гайдер переходить на посаду керівника Офісу міністра.

09:15 Станом на 06:00 в Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває один російський корабель, який є носієм крилатих "Калібрів" загальним залпом до 4 ракет, попередили у Військово-морських силах ЗСУ.

09:05 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Російський уряд планує витратити 17 трильйонів рублів (183 мільярди доларів) на національну безпеку й оборону у 2025 році – близько 41 відсотка річних витрат.

• Російський бюджет продовжить підтримувати різні соціальні програми, в тому числі пронаталістські програми Кремля, але постійний фокус на оборонних витратах, ймовірно, вплине на ефективність і стійкість цих програм.

• Президент Росії Путін призначив помічника президента і близького особистого соратника Дюміна членом ради безпеки Росії разом з трьома іншими чиновниками.

• Кремль продовжує використовувати державні та регіональні нагороди для кооптації раніше критично налаштованих мілблогерів у рамках ширших зусиль зі встановлення контролю над інформаційним простором.

• Прем'єр-міністр Росії Мішустін вчора прибув до Тегерана, щоб зустрітися з різними іранськими чиновниками і привернути увагу до російсько-іранської економічної співпраці.

• Президент Росії Путін підписав 30 вересня указ про черговий піврічний осінній призов 133 тисяч призовників.

08:45 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

06:45 Нічне зведення Генерального штабу ЗСУ: