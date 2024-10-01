Ізраїль розпочав наземну операцію в Лівані.

Наземному вторгненню передували авіаційні й артилерійські удари.

Армія оборони Ізраїлю (ЦАГАЛ) оголосила про початок «обмежених, локалізованих та цілеспрямованих рейдів» у прикордонному районі на півдні Лівану. Метою операції було названо знищення інфраструктури ліванського руху «Хезболла». Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters.

«Відповідно до рішення уряду, кілька годин тому ЦАГАЛ розпочав цілеспрямовану наземну операцію на півдні Лівану проти цілей та інфраструктури терористичної організації "Хезболла" в низці сіл, що розташовані поблизу кордону, звідки існує безпосередня загроза ізраїльським поселенням на півночі», – йдеться в заяві, опублікованій на офіційному Telegram-каналі ЦАГАЛу.

Стверджується, що операція під назвою «Північні стріли» проходить відповідно до плану, розробленого за останні місяці Генштабом та Північним командуванням.

«Наземні сили підтримуються ударами ВПС та артилерійських підрозділів, які координують свої дії зі сухопутними військами, атакуючи військові цілі у вказаному районі. ЦАГАЛ продовжує боротися, виконуючи цілі війни, і робить все необхідне для захисту громадян Ізраїлю та безпечного повернення жителів півночі у свої домівки», – наголошується в заяві.

Напередодні ввечері, 30 вересня, ЦАГАЛ оголосив район навколо трьох населених пунктів Лівану – Метула, Місгав-Ам та Кфар-Гіладі – закритою військовою зоною. Через деякий час ізраїльська армія закликала мешканців трьох бейрутських кварталів евакуюватися з будівель, поряд з якими розташовані об'єкти «Хезболли». Пізніше ізраїльські винищувачі атакували південне передмістя Бейрута. ЦАГАЛ завдав щонайменше шість авіаційних ударів.

Одночасно в деяких районах на півночі Ізраїлю було оголошено повітряну тривогу. Оповіщення спрацювало, зокрема, у Верхній Галілеї. ЦАГАЛ зафіксував близько 10 пусків ракет з території Лівану. Деякі зі них було перехоплено ППО, а деякі впали на відкритій місцевості в районі гори Мерон.