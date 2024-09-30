Ультраправа Партія свободи Австрії перемагає на виборах.

Проте їй навряд чи вдасться сформувати уряд Австрії.

Очолювана Гербертом Кіклем (Herbert Kickl) ультраправа Партія свободи Австрії (Freiheitliche Partei Österreichs – FPÖ), яка заграє з Кремлем, вперше з часу свого створення перемагає на парламентських виборах в Австрійській Республіці. Про це повідомила газета Der Standard. За підсумками підрахунку майже ста відсотків бюлетенів, за FPÖ проголосувало 28,8 відсотка австрійців, які взяли участь у виборах.

Консервативна Народну партію Австрії (Österreichische Volkspartei – ÖVP), яка досі перебувала при владі підтримали 26,3 відсотка виборців. Це найгірший результат партії за останні десять років.

Трійку лідерів замикає Соціал-демократична партія Австрії (Sozialdemokratische Partei Österreichs – SPÖ), яка, нагадаємо, перебувала при владі з 2007 до 2017 року. За SPÖ проголосували 21,1 відсотка австрійців.

До Національної Ради Австрії потрапили ще дві партії: «Нова Австрія та Ліберальний форум» (Das Neue Österreich und Liberales Forum – NEOS), яка набрала 9,2 відсотка голосів, а також «Зелені» - менше – 8,3%.

У виборах взяли участь приблизно 6,3 мільйонів австрійців. Головними питаннями у передвиборчій кампанії стали міґрація, притулок для біженці, інфляція, а також війна в Україні.

Тож місця в новій Національній Раді розподіляться таким чином. Ультраправі отримають 57 місць зі 183-х. Число багнетів FPÖ зросте аж 26. Консерватори втратять 20 мандатів і будуть змушені задовольнятися 51 місцем в парламенті. Соціал-демократи додали до свого активу одного мандата й тепер матимуть в Національній Раді 41-го парламентаря. NEOS покращила свої позиції на три мандати, загалом – 18. Найбільших відносних втрат зазнали «Зелені», які, позбувшись десятьох мандатів, диспонуватимуть тепер лише 16-ма.

В Австрії ультраправі вже неодноразово брали участь у формуванні уряду. Партія свободи з моменту свого заснування у 1956 році входила до складу трьох урядових коаліцій з консерваторами: з 1983 до 1986 року, з 2000 до 2006 року та з 2017 до 2019 року.

За результатами недільних виборів Партії свободи далеко до абсолютної більшості, тож самостійно сформувати уряд вона не зможе попри небачений досі електоральний успіх. Ні соціал-демократи, ні «зелені» не увійдуть з FPÖ в коаліцію за жодних обставин. Теоретично консерватори могли б піти на співпрацю з ультраправими, як це вже неодноразово бувало в новітній історії Австрії. Але, скоріш за все, не цього разу. Лідер ÖVP чинний канцлер Австрії Карл Негаммер (Karl Nehammer), ще до виборів заявив про неможливість коаліції з Кіклем.