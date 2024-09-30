Ультраправа Партія свободи Австрії перемагає на виборах.

Проте їй навряд чи вдасться сформувати уряд Австрії.

 

 

Очолювана Гербертом Кіклем (Herbert Kickl) ультраправа Партія свободи Австрії (Freiheitliche Partei Österreichs – FPÖ), яка заграє з Кремлем, вперше з часу свого створення перемагає на парламентських виборах в Австрійській Республіці. Про це повідомила газета Der Standard. За підсумками підрахунку майже ста відсотків бюлетенів, за FPÖ проголосувало 28,8 відсотка австрійців, які взяли участь у виборах.

 

Консервативна Народну партію Австрії (Österreichische Volkspartei – ÖVP), яка досі перебувала при владі підтримали 26,3 відсотка виборців. Це найгірший результат партії за останні десять років.  

 

Трійку лідерів замикає Соціал-демократична партія Австрії (Sozialdemokratische Partei Österreichs – SPÖ), яка, нагадаємо, перебувала при владі з 2007 до 2017 року. За SPÖ проголосували 21,1 відсотка австрійців.

 

 

До Національної Ради Австрії потрапили ще дві партії: «Нова Австрія та Ліберальний форум» (Das Neue Österreich und Liberales Forum – NEOS), яка набрала 9,2 відсотка голосів, а також «Зелені» - менше – 8,3%.

 

У виборах взяли участь приблизно 6,3 мільйонів австрійців. Головними питаннями у передвиборчій кампанії стали міґрація, притулок для біженці, інфляція, а також війна в Україні.

 

Тож місця в новій Національній Раді розподіляться таким чином. Ультраправі отримають 57 місць зі 183-х. Число багнетів FPÖ зросте аж 26. Консерватори втратять 20 мандатів і будуть змушені задовольнятися 51 місцем в парламенті. Соціал-демократи додали до свого активу одного мандата й тепер матимуть в Національній Раді 41-го парламентаря. NEOS покращила свої позиції на три мандати, загалом – 18. Найбільших відносних втрат зазнали «Зелені», які, позбувшись десятьох мандатів, диспонуватимуть тепер лише 16-ма.

 

 

В Австрії ультраправі вже неодноразово брали участь у формуванні уряду. Партія свободи з моменту свого заснування у 1956 році входила до складу трьох урядових коаліцій з консерваторами: з 1983 до 1986 року, з 2000 до 2006 року та з 2017 до 2019 року.

 

За результатами недільних виборів Партії свободи далеко до абсолютної більшості, тож самостійно сформувати уряд вона не зможе попри небачений досі електоральний успіх. Ні соціал-демократи, ні «зелені» не увійдуть з FPÖ в коаліцію за жодних обставин. Теоретично консерватори могли б піти на співпрацю з ультраправими, як це вже неодноразово бувало в новітній історії Австрії. Але, скоріш за все, не цього разу. Лідер ÖVP чинний канцлер Австрії Карл Негаммер (Karl Nehammer), ще до виборів заявив про неможливість коаліції з Кіклем.

30.09.2024

До теми

Поширити
Ð—Ð±Ñ€ÑƒÑ‡
Лінія іспанського кіно
Від 30 вересня до 2 жовтня у Львові завдяки Посольству Іспанії в Україні та Іспанській агенції з міжнародного співробітництва з розвитку у співпраці з кінокомпанією «Артхаус Трафік» триватиме фестиваль «Лінія іспанського кіно». До програми кіноогляду увійшло 3 картини 2023-2024 років.
27.09.24 | | Штука
Стукати чи не стукати?
Маріанна Челецька
Людина, котра переживає біль від втрати когось близького, пробує його зафіксувати:  щоденники болю є, по суті, близькими до сповіді
27.09.24 | | Дискурси
Художні рефлексії травматичного досвіду
19 жовтня у Jam Factory Art Center відкриється виставка «Структури взаємности». Кураторки – Катерина Ботанова, Ілона Демченко та Ксенія Малих – пропонують порефлексувати над різними досвідами суспільної взаємодії в складні часи. 
26.09.24 | | Штука
Наша літературна опірність
Відкриє 31-й Lviv BookForum 2 жовтня публічна розмова з літературознавцем і письменником,головою департаменту германістики й славістики Манітобського університету професором Мирославом Шкандрієм, який дослідив антиімперські твори в українській літературі.
25.09.24 | | Штука
Сьвірки трагічні і кумедні
Юрій Винничук
Ще кілька цікавих типажів до колекції львівських сьвірків: «пан фільозоф», Куркєвіч без імені, Сєнюта «не будь такий моцний» та вайхач кривий Альойзи
25.09.24 | | Дискурси
Напередодні опалювального сезону
Юрко ТИМЧУК
Крім виконання своїх безпосередніх функцій, воїни ЗСУ допомагають краянам більше взнати про топоніміку країни-агресора. Про Суджу ми вже чули, тепер взнали про Торопець, Тихорецьк і Молькіно.
24.09.24 | | Україна
Нестерпна легкість биття відкритого серця
Ігор Набитович
Особиста історія інфаркту і зцілення: репортаж під хірургічним скальпелем. Бо ж історія життя людини – це історія її хвороб.
24.09.24 | | Дискурси
Діапазон творчих зацікавлень
Михайло Гнатюк
Нині 90 років Миколі Ільницькому, легендарному історикові літератури, теоретикові літератури та літературному критику. І цікавому поету.
23.09.24 | | Галичина

© 2024 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.