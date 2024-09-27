Трамп усе ж погодився зустрітися зі Зеленським.

Зустріч ледь не зірвалася через скандал з візитом Зеленського на завод амуніції у Пенсильванії.

Кандидат у президенти Сполучених Штатів від Республіканської партії Дональд Трамп таки вирішив зустрітися з Президентом України Володимиром Зеленським. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters. Зустріч відбудеться в п’ятницю, 27 вересня.

Як повідомила газета The Telegraph, Трамп поширив через свою соціальну мережу Truth Social принтскрін послання від Зеленського, яке передав експрезидентові США заступник амбасадора України у Вашінґтоні Денис Сеник. Згідно з текстом, пан Зеленський заявив, що хоче «закінчити війну справедливим миром». Він сказав, що буде в Нью-Йорку в п'ятницю, і це було б слушним часом для зустрічі. Він висловив упевненість, що їм «важливо зустрітися наживо, щоб розуміти один одного на 100%».

«Я зустрінуся з ним завтра вранці близько 09:45 (за місцевим часом або о 16:45 за київським часом, – ред.) в Trump Tower», – повідомив Дональд Трамп.

Напередодні запланована раніше зустріч між Зеленським і Трампом ледве не зірвалася. Зокрема тому, що команда українського Президента не погодилася на Трампову пропозицію зустрітися в його резиденції у Флориді. Українська сторона побоювалася, що це могло бути сприйнято як підтримка республіканця напередодні президентських виборів, які відбудуться у США 5 листопада. Потім спалахнув скандал через візит Зеленського на завод амуніції у Скрентоні (штат Пенсильванія), що, як вважає Трамп, було втручанням у передвиборчу кампанію в США, оскільки на цей захід не було запрошено жодного республіканця.

Відтак Дональд Трамп різко розкритикував Зеленського, вкотре саркастично назвавши його «найбільшим комерсантом на планеті». Він також заявив, що Україна фактично програла війну. «України не існує. Це більше не Україна. Будинки знищено, міста зникли. Їх уже немає, а ми продовжуємо давати мільйони доларів людині, яка відмовляється домовлятися, Зеленському. Щоразу, коли він приїжджав до нашої країни, він виїжджав із 60 млрд доларів», – заявив Трамп на мітингу у Північній Кароліні.