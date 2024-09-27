США таки братимуть участь в ініціативі G7 щодо виплати Києву $50 млрд.

Проте обсяг американського внеску залежатиме від ухвалення Євроунією рішення  щодо заморожених активів РФ.

 

 

Сполучені Штати братимуть участь в ініціативі G7 щодо надання Україні безоплатного кредиту на 50 мільярдів доларів. Про це повідомляє інформаційна аґенція Bloomberg з покликом на джерела, знайомі з обговореннями.

 

«США повідомили Євроунію, що внесуть $20 млрд до масштабного плану допомоги Україні, який очолює G7, у разі, якщо ЄУ удосконалить режим антиросійських санкцій, зробивши його більш передбачуваним», – подає Bloomberg.

 

Співрозмовники аґенції наголосили, що навіть якщо Євроунія не внесе жодних змін до положень щодо санкцій проти РФ, Вашінґтон все одно перекаже кошти для такого пакета допомоги, «але в меншому розмірі».

 

Bloomberg нагадує, що йдеться про подовження дії санкцій проти Москви, які охоплюють заморожування російських активів. Вашінґтон, зокрема, зажадав від Європи більш довгострокового режиму санкцій для забезпечення того, щоб прибуток від активів РФ залишався доступним. Нині режим санкцій потребує одноголосної пролонґації щопівроку.

 

Своєю чергою, чиновник США також заявив аґенції, що Вашінґтон «має намір повною мірою брати участь у зобов'язаннях щодо надання Україні $50 млрд, проте масштаб внеску залежатиме від того, які запевнення може дати ЄУ щодо того, як довго російські активи залишаться замороженими».

 

Лідери країн ЄУ мають намір обговорити відповідний план допомоги Україні на саміті 17-18 жовтня. При цьому Угорщина, яка зараз головує у Раді ЄУ, запропонувала не ухвалювати жодних рішень щодо заблокованих активів РФ до президентських виборів у США 5 листопада.

 

Нагадаємо, що Європейська Унія розглядала альтернативу на випадок, якщо Угорщина накладе вето на надання гарантій Сполученим Штатам щодо заморожування російських активів у Європі. Хоча план спільної допомоги США і ЄУ залишається основним, розглядається варіант надання Україні до кінця року кредиту від Євроунії на 40 мільярдів євро без участі Америки. Евентуальна видача кредиту на €40 млрд вважатиметься розширенням вже наявної допомоги. У зв'язку з цим для ухвалення рішення потрібна більшість голосів країн-членів Євроунії, а не одностайного голосування.

27.09.2024

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