Євроунія готова надати Україні кредит на €40 млрд без участі США.

Існує небезпека, що Будапешт може накласти вето на рішення щодо гарантій заморожування російських активів у Європі.

Європейська Унія шукає альтернативу на випадок, якщо Угорщина накладе вето на надання гарантій Сполученим Штатам щодо заморожування російських активів у Європі. Про це повідомила британська газета Financial Times з покликом на свої джерела в Брюсселі. За твердженням видання, хоча план спільної допомоги США і ЄУ залишається основним, розглядається варіант надання Україні до кінця року кредиту від Євроунії на 40 мільярдів євро без участі Америки.

За інформацією Financial Times, представник Угорщини заявила амбасадорам ЄУ в Брюсселі, що це питання доведеться вирішувати вже після виборів у США. Оскільки Будапешт може накласти вето на рішення щодо гарантій заморожування російських активів, Брюссель шукає альтернативу. Передбачається, що видача кредиту на €40 млрд вважатиметься розширенням вже наявної допомоги. У зв'язку з цим для ухвалення рішення потрібна більшість голосів країн – членів Євроунії, а не одностайного голосування.

Нагадаємо, що в червні лідери країн G7 домовилися надати Україні кредит на суму 50 мільярдів доларів, який буде погашено за рахунок прибутків від російських заморожених активів. Передбачалося, що США і ЄУ візьмуть на себе по $20 млрд, а ще $10 млрд, що залишилися, розділять між собою Велика Британія, Японія і Канада. Проте США вимагали гарантій, що російські активи в Європі залишаться замороженими.