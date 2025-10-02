Путін підписав указ про націоналізацію закордонних активів.

Кремль погрожує націоналізувати та швидко розпродати іноземні активи, якщо ЄУ вирішить вилучити заморожені російські активи.

Влада Росії розробила план на випадок, якщо Європейська Унія таки вирішить конфіскувати заморожені за кордоном російські активи, щоб передати їх Україні. Про це повідомляє інформаційна аґенція стверджує Bloomberg з покликом на свої джерела, близькі до російського уряду.

У рамках цього плану російський диктатор Володимир Путін підписав указ, який дозволяє масово націоналізовувати та швидко розпродувати активи закордонних компаній у країні. Документ запроваджує прискорену процедуру приватизації. «Якщо Європейська Унія почне конфісковувати російські активи, Москва може відповісти симетричними заходами», – розповів співрозмовник Bloomberg. За його словами, йдеться про можливість експрес-продажу як російських, так і іноземних активів. У списку компаній, які все ще працюють у Росії, – UniCredit, Raiffeisen Bank International, PepsiCo та Mondelez International.

Нагадаємо, що напередодні лідери ЄУ на зустрічі у Данії погодили план надання Україні кредитів на 140 млрд євро під заставу заморожених російських резервів. Це рішення знову винесло на порядок денний питання використання активів Центробанку РФ, після того як США призупинили пряму фінансову допомогу Києву, залишивши Європу головним донором у боротьбі проти російського збройного вторгнення.

Речник Кремля Дмитро Пєсков назвав план ЄУ «незаконним вилученням російської власності, крадіжкою». Путін раніше попереджав, що такі кроки Заходу «підірвуть глобальний фінансовий порядок».