Трамп заявив про намір вивести США з війни в Україні.

Виступаючи на передвиборчому мітингу в Джорджії, він вчергове висловив скепсис щодо майбутньої перемоги України.

Кандидат у президенти Сполучених Штатів від Республіканської партії Дональд Трамп заявив, виступаючи на передвиборчому мітингу в Джорджії, що США мають вийти з війни в Україні. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters. Трамп запевнив, що тільки він здатен вивести країну з війни в той час, як ні віцепрезидентка Камала Гарріс, ні президент Джо Байден відповідного плану не мають.

«Байден та Камала втягнули нас у цю війну в Україні, і тепер вони не можуть нас звідти вивести. Вони не можуть нас вивести. Я думаю, що ми застрягнемо в цій війні, якщо тільки я не стану президентом. Я все зроблю. Я досягну переговорів, я вийду з неї. Ми маємо вийти», – заявив Трамп.

Трамп вчергове дав зрозуміти, що скептично ставиться до майбутньої перемоги України. «Байден каже: "Ми не підемо, поки не переможемо". А що станеться, якщо вони [росіяни] переможуть?» – сказав Трамп.

Тим часом президент Джо Байден, звертаючись у вівторок до учасників Генасамблеї ООН, закликав країни-члени поважати статут організації, а не «просто мовчазно стояти осторонь» у випадку з російською агресією проти України. «Я закликаю всіх стояти пліч-о-пліч з Україною. Путін програє війну, бо Україна залишається вільною. Він намагався послабити НАТО, але НАТО сьогодні більш єдине, ніж будь-коли», – заявив президент США. Він закликав країни – члени ООН продовжувати підтримку України, щоб зберегти її свободу.