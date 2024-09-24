Напередодні опалювального сезону

Крім виконання своїх безпосередніх функцій, воїни ЗСУ допомагають краянам більше взнати про топоніміку країни-агресора. Про Суджу ми вже чули, тепер взнали про Торопець, Тихорецьк і Молькіно. Огляд подій тижня в Україні.

План тижня

Під акомпанемент «салюту» на російських військових базах Верховний головнокомандувач Збройних Сил України полетів за океан знайомити чинне і потенційне керівництво Сполучених Штатів з власним планом завершення війни.

Інтрига щодо оприлюднення конкретики пропозицій Зеленського трималася в кращих традиціях політичного трилеру. Деякі іноземні масмедіа не стрималися і видали свою версію «замирення», яка до оригінальної версії дотичності не мала.

Врешті сам Президент України оприлюднив деталі ініціативи. З’ясувалося, що план складається з чотирьох ключових пунктів: прохання про надання західних гарантій безпеки на кшталт пакту про взаємну оборону під час вступу до НАТО; продовження операції в Курській області РФ як територіального козиря; прохання про надання "специфічного" сучасного озброєння; міжнародна фінансова допомога для зруйнованої економіки України.

Говорив про це Президент в інтерв’ю CNN, а паралельно видання «The Times» повідомило, що в Штатах «Зеленський хоче "захистити від Трампа" американську підтримку Україні. Заклик Зеленського до гарантій безпеки підкреслює, що Україна не може бути прийнята в НАТО та інші міжнародні альянси, зокрема через розбіжності між союзниками». Агентство Bloomberg похизувалося, що має свої конфіденційні джерела в найповажніших кабінетах Києва і Вашингтона – і заявило, що в США Президент України вимагатиме запрошення в НАТО і гарантій постачання зброї.

Гість тижня

Про те, що заплановано зробити в Штатах, Зеленський говорив з президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн, яка вкотре відвідала Україну. «Ми обговоримо всі деталі з президентом США, тому що деякі моменти залежать від позитивної волі та підтримки США. План ґрунтується на швидких рішеннях наших партнерів, які мають бути ухвалені з жовтня по грудень. Нам це потрібно, тому що ми думаємо, що тоді план спрацює», – заявив Зеленський на спільній пресконференції.

Для простих українських обивателів візит президентки Єврокомісії важливий тим, що обговорювалися навіть побутові проблеми. «Опалювальний сезон розпочнеться через два тижні. Оскільки температура знижується, Європейський Союз готовий збільшити підтримку України. Ми разом готуємося до зими», – заявила фон дер Ляєн напередодні візиту.

У Києві президентка Єврокомісії повідомила, що на підтримку енергетичної безпеки України вже надано щонайменше 2 млрд євро, ці кошти надавалися у вигляді фінансової підтримки та обладнання від країн-членів, а в Литві розбирають цілу теплову електростанцію, щоб перевезти її частинами до України та відбудувати тут.

Гроші тижня

Крім підготовки України до зими, європейці допоможуть нам фінансово. «Сьогодні Європейська комісія схвалила пропозиції, які дозволять Європейському Союзу позичити 35 мільярдів євро із зобов'язання "Великої сімки". Це величезний крок уперед. Ми переконані, що надамо цю позику Україні дуже швидко», – інформувала фон дер Ляєн.

Потім стало відомо, що погасити кредит планується за рахунок відсотків від 300 мільярдів доларів заморожених активів російського Центробанку і якщо не станеться форс-мажору, то гроші надійдуть вже до кінця року. В Європі з цього приводу стверджують, що завдяки таким крокам ЄС перетворюється на домінуючого союзника України.

Показовою на цю новину була реакція росіян. У МЗС РФ знову звинуватили європейців у «масштабній крадіжці» і настрашили тим, що такий кредит «остаточно обнулить авторитет і довіру міжнародного світового співтовариства до Євросоюзу». Слиновиділення росіян само собою тішить – лишається почекати, коли їхні активи не тільки заморозять, а й конфіскують. Цікаво, що тоді скажуть «за порєбріком».





Пропозиція тижня

Не втомлюється дивувати своєю геополітичною активністю головний дипломат Польщі Радослав Сікорський. Чоловік собі дозволив кілька хвилин подумати вголос, і його міркування можна обговорювати місяцями.

Польський міністр закордонних справ припустив, що пасувало б передати півострів Крим під контроль Організації Об’єднаних Націй – ця структура наведе там порядок і проведе «справедливий референдум».

Говорити про потенцію ООН щодо наведення порядку будь-де зараз майже непристойно, а «справедливий референдум», коли до того мають хоч найвіддаленіший стосунок росіяни, – абсолютна непристойність.

Але реагувати навіть на такі абсурдні міркування офіційної особи треба. Тому у вітчизняному МЗС заявили: «Територіальна цілісність України ніколи не була і не може бути предметом обговорення чи компромісів. Крим – це Україна. Крапка. На боці України наші Сили Оборони, партнери, Статут ООН та міжнародне право. Крим – це важливий центр європейської архітектури безпеки. Її повноцінне відновлення можливе лише після повної деокупації усієї території України, включаючи український півострів».

В Меджлісі кримськотатарського народу могли б дуже доступно пояснити, куди Сікорський може йти з ідеями про «мандат» і «референдум», але дипломатично обмежилися нагадуванням, що «будь-які пропозиції щодо вирішення питання припинення війни росії проти України, досягнення миру в Україні, відновлення її територіальної цілісності, відновлення порушених прав і свобод українських громадян на окупованих територіях має відбуватися на основі національного законодавства України та міжнародного права. Крим – це тимчасово окупована території України, і першим кроком до встановлення миру має бути виведення російських окупаційних військ з території півострова».