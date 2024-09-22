Росія відмовилася брати участь у наступному саміті миру.

Кремль звинуватив Київ у намірі висунути Москві «ультиматум про капітуляцію».

Росія не братиме участі у другому саміті миру, який має намір провести Україна. Про це заявила офіційна речниця міністерства закордонних справ РФ Марія Захарова.

«Представники Росії в жодних зустрічах у рамках "бюрґенштокського процесу" не брали участі і брати участь не збираються. Сам цей процес нічого спільного з врегулюванням не має», – цитує інформаційне агентство Interfax слова Захарової.

Речниця російського зовнішньополітичного відомства, окрім іншого, звинуватила Україну та світову спільноту в намірі «висунути Росії ультиматум про капітуляцію». «Так званий другий саміт миру має ту саму мету – протягнути абсолютно нежиттєздатну "формулу Зеленського" як безальтернативну основу вирішення конфлікту, домогтися її підтримки з боку світової більшості й від її імені висунути Росії ультиматум про капітуляцію. Ми в таких "самітах" брати участі не будемо», – сказала Захарова.

Раніше Президент України Володимир Зеленський повідомив, що організатори наступного Глобального саміту миру, запланованого на листопад 2024 року, мають намір запросити Росію. Крім цього, Зеленський анонсував нову зустріч з президентом США Джо Байденом у вересні, щоб репрезентувати «план переможного закінчення війни», розв'язаної Росією. Свою стратегію він також має намір представити кандидатам у президенти від Демократичної та Республіканської партій США Камалі Гарріс та Дональдові Трампу.