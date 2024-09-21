Росія склала список країн «з політикою, що суперечить традиційним цінностям».

Громадяни цих країн зможуть отримувати азиль у Росії.

Уряд Російської Федерації затвердив перелік іноземних держав і територій, які «реалізують політику, що нав'язує деструктивні неоліберальні ідеологічні установки, що суперечать традиційним російським духовно-моральним цінностям». Про це повідомило російське інформаційне агентство Interfax. Список, підписаний російським прем’єр-міністром Міхаілом Мішустіним, опублікований на офіційному інтернет-порталі правової інформації Росії.

Усього до переліку увійшли 47 держав та територій, включно з майже всіма країнами Європейської Унії. Виняток, зі зрозумілих причин, зробили лише для Словаччини та Угорщини. Також до списку потрапили Україна, Сполучені Штати, Велика Британія, Японія та навіть Мікронезія, Андорра та Багамські острови.

Цікаво, що до списку потрапив також Тайвань, незалежність якого Росія офіційно не визнає і вважає острів невід’ємною частиною Китаю.

Як пише російське державне агентство ТАСС, перелік країн було затверджено відповідно до указу російського диктатора Путіна, підписаного в серпні 2024 року, про надання підтримки іноземцям, які «розділяють традиційні духовно-моральні цінності». Таким чином, пояснює агентство, громадяни вказаних держав зможуть у спрощеному порядку отримати право на тимчасове проживання у Росії «у разі неприйняття деструктивних ідеологічних установок своїх країн».