Росія склала список країн «з політикою, що суперечить традиційним цінностям».

Громадяни цих країн зможуть отримувати азиль у Росії.

 

 

Уряд Російської Федерації затвердив перелік іноземних держав і територій, які «реалізують політику, що нав'язує деструктивні неоліберальні ідеологічні установки, що суперечать традиційним російським духовно-моральним цінностям». Про це повідомило російське інформаційне агентство Interfax. Список, підписаний російським прем’єр-міністром Міхаілом Мішустіним, опублікований на офіційному інтернет-порталі правової інформації Росії.

 

Усього до переліку увійшли 47 держав та територій, включно з майже всіма країнами Європейської Унії. Виняток, зі зрозумілих причин, зробили лише для Словаччини та Угорщини. Також до списку потрапили Україна, Сполучені Штати, Велика Британія, Японія та навіть Мікронезія, Андорра та Багамські острови.

 

Цікаво, що до списку потрапив також Тайвань, незалежність якого Росія офіційно не визнає і вважає острів невід’ємною частиною Китаю.

 

Як пише російське державне агентство ТАСС, перелік країн було затверджено відповідно до указу російського диктатора Путіна, підписаного  в серпні 2024 року, про надання підтримки іноземцям, які «розділяють традиційні духовно-моральні цінності». Таким чином, пояснює агентство, громадяни вказаних держав зможуть у спрощеному порядку отримати право на тимчасове проживання у Росії «у разі неприйняття деструктивних ідеологічних установок своїх країн».

 

21.09.2024

До теми

Поширити
Ð—Ð±Ñ€ÑƒÑ‡
Молитва – це обовʼязок, а мучеництво – нагорода
 Юрій Чекан
Мистецьке вирішення проблеми «музика – революція» у 1956 році дав Франсіс Пуленк. Опера «Діалоги кармеліток» – музична драма, оповідь про людську трагедію, вічні, позачасові сутності: жертву та віру, страх та насильство, надію та спасіння, надію на спасіння.
20.09.24 | | Штука
Пейджери-вбивці
Петро ГЛАДІЄВСЬКИЙ
Терористична організація «Хезболла» зазнала атаки звідти, звідки аж ніяк не очікувала – від пейджерів та портативних рацій. Всі, звісно, вирішили, що це справа рук Моссаду.
20.09.24 | | У світі
Звуковий полілог на тлі фото з війни
22 вересня о 19:00 у Jam Factory Art Center відбудеться благодійний захід «Рефлексії з інтерлюдіями» Остапа Мануляка. Це музичний перформанс за світлинами військового-львів’янина Миколи Глібовича.
19.09.24 | | Штука
Передзвін української бандури
У неділю, 22 вересня, о 17.00 Музей Митрополита Андрея Шептицького запрошує шанувальників української класичної музики та народної пісні на авторський концерт заслуженої діячки мистецтв України Оксани Герасименко.
19.09.24 | | Штука
Солодка прем’єра заньківчан
21 та 22 вересня вперше в Україні за домовленістю з Music Theatre International в Національному театрі ім. Заньковецької відбудеться прем’єра мюзиклу «Чарлі і шоколадна фабрика» Роальда Дала в українському перекладі Віктора Морозова.
19.09.24 | | Штука
Театр мінімалістичний, інтуїтивний, контактний...
Зоряна Починайко
У вересні відбулася прем’єра рейв-перформансу “Albedo Dance” від електронного проєкту MRЯКА та «Театру Живаго», де присутні символи й метафори, що вплітають містику в міський пейзаж урбаністичним звучанням.
18.09.24 | | Штука
Читачі нечитаного і знавці непізнаного
Юрій Винничук
Усі делікатні почуття, прагнення, радощі, пристрасті, з одного боку, невиражальні – а з іншого, вони й самі прагнуть залишитись невиражальними
18.09.24 | | Дискурси
Пасіонарна енергія Майдану
До десятої річниці Революції Гідності 20-21 вересня у Харкові відбудеться всеукраїнська прем’єра кроссекторального проєкту «...І всі-всі-всі» (Maidan story)  режисера Євгена Лавренчука за творами Валентина Сильвестрова та Олександра Ірванця.
18.09.24 | | Штука

© 2024 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.