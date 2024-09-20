Європарламент закликав заарештувати диктатора Венесуели Мадуро.

Євродепутати схвалили відповідну резолюцію, де визнали законно обраним президентом Венесуели лідера опозиції Ґонсалеса.

Європейський парламент проголосував на підтримку резолюції, присвяченої виборам президента, які відбулися у Венесуелі. Згідно з офіційними результатами, оголошеними Національною виборчою радою, перемогу було зараховано чинному президентові Ніколасу Мадуро. Проте опозиція вважає ці результати брутально сфальшованими й стверджує, що насправді на виборах переміг її представник Едмундо Ґонсалес (Edmundo González).

Резолюцію підтримали 309 європарламентарів, проти виступив 201, ще 12 утрималися. ЄП визнав законно обраним президентом Венесуели лідера опозиції Ґонсалеса. Документ закликає керівництво Євроунії та її країн-членів зробити все можливе, щоб пан Ґонсалес обійняв посаду 10 січня 2025 року, коли планується інавґурація. У документі Європарламенту також міститься заклик заарештувати Мадуро.

«Депутати Європарламенту ... закликають реґіональних гравців і міжнародну спільноту чинити максимальний тиск на режим Мадуро та його найближче оточення, щоб вони ухвалили демократичну волю венесуельського народу, визнавши Едмунда Ґонсалеса законним і демократично обраним президентом», – наголошується в резолюції.

Едмундо Ґонсалес, який перебуває у вигнанні в Іспанії через загрозу арешту на батьківщині, подякував євродепутатам. «Ми, венесуельці, хочемо того ж, чого досягли європейці: жити у свободі та демократії. Як обраний президент я дякую Європарламенту за це визнання», – написав опозиціонер у соцмережі X.

Вибори у Венесуелі відбулися 28 липня. За даними Національної виборчої ради країни, Ніколас Мадуро, який обіймає посаду президента з 2013 року, нібито переміг з 51,2% голосів, а Едмундо Ґонсалес, за тими ж даними, набрав 44%. Опозиція, покликаючись на результати екзитполів та паралельного підрахунку голосів, заявила про перемогу Ґонсалеса з результатом 73%. По всій країні відбулися масові протести.