Камала Гарріс зустрінеться зі Зеленським наступного тижня.

Український Президент, ймовірно, зустрінеться також з Дональдом Трампом.

Віцепрезидентка Сполучених Штатів, кандидатка в президенти від Демократичної партії Камала Гарріс планує зустрітися з Президентом України Володимиром Зеленським наступного тижня. Про це повідомила інформаційна аґенція Bloomberg з покликом на свої джерела.

Зеленський прибуде до США, щоб взяти участь у сесії Генеральної асамблеї ООН в Нью-Йорку. Проте на зустріч із Гарріс він спеціально приїде до Вашінґтона.

За словами співрозмовника аґенції, зустріч з Володимиром Зеленським потрібна пані Гарріс для «розширення свого зовнішньополітичного профілю». У матеріалі Bloomberg йдеться, що у рамках візиту до США Володимир Зеленський має намір поділитися з президентом Джо Байденом своїм планом завершення війни. За даними аґенції, український Президент також «прагне поділитися своїми планами» з пані Гарріс та паном Трампом.

Крім того, джерела Bloomberg стверджують, що на зустрічах у США Володимир Зеленський планує «наполягати на членстві України в НАТО та Європейській Унії», а також на угодах у сфері економіки та безпеки. Український Президент також має намір обговорити питання постачання сучаснішої зброї.

Раніше Дональд Трамп у розмові з журналістами заявив, що наступного тижня, ймовірно, зустрінеться із Володимиром Зеленським. Подробиць він не повідомив.

У рамках візиту до США Володимир Зеленський має виступити на сесії Генеральної асамблеї ООН, зустрітися з президентом США Джо Байденом та членами Конгресу від обох партій.