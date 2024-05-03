У Берліні спалахнула пожежа на заводі концерну Diehl.

Концерн виготовляє і військову техніку, але не на берлінському заводі.

На берлінському підприємстві Diehl Metall Applications у п'ятницю, третього травня, спалахнуло технічне приміщення на другому поверсі. Пізніше вогонь охопив весь будинок у районі Ліхтерфельде на південному заході німецької столиці. Про це повідомила телерадіокомпанія Deutsche Welle. Від полум’я будівля частково обвалилася.

Оскільки на підприємстві зберігалися та оброблялися хімікати, в районі пожежі спостерігається «небезпечне скупчення диму», як заявив представник пожежної служби Берліна. За його словами, на місці працюють 200 пожежників, вони можуть гасити вогонь лише зовні за допомогою піни, щоб не допустити утворення синильної кислоти.

Пожежна служба попереджає про небезпеку отруйного диму, який поширюється у бік північної частини міста. Мешканців Берліна просять не виходити на вулицю, вдома вимкнути кондиціонери, а вікна та двері тримати зачиненими.

Деякі німецькі ЗМІ повідомили, що компанія Diehl належить до оборонного комплексу. Зокрема на його заводах виробляються системи протиповітряної оборони IRIS-T SLM. Проте підрозділ компанії Diehl Defence, який займається військовою продукцією, розташований на півдні Німеччини. Пожежа, за словами представника концерну Міхаеля Ніца (Michael Nitz), спалахнула в гальванічному цеху підрозділу Diehl Metall, де в основному виробляються деталі для автомобільної промисловості. «Хоча Diehl Group є великим оборонним концерном, проте на заводі в Берліні не вироблялося жодної військової продукції», – наголосив Ніц.