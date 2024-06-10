На польському збройовому заводі стався вибух.

Загинув один співробітник, ще одного поранено.

На збройовому заводі Mesko SA у місті Скаржисько-Каменній в південно-центральній Польщі стався вибух. Про це повідомила радіостанція RMF FM. Внаслідок інциденту на заводі спалахнула пожежа, загинув 59-літній чоловік, ще одного поранено. Справу розслідує поліція під наглядом прокуратури.

За попередніми даними, пожежа виникла на одному зі складських приміщень заводу. «У нас стався вибух у центрі ракетного палива, який був введений в експлуатацію кілька років тому. Керівництво заводу з'ясовує, що сталося. Там все контролюється, тому що це сучасний центр», – розповіла в інтерв'ю радіостанції генеральна директорка заводу Ельжбета Сренявська (Elżbieta Śreniawska).

Пожежу загасили вогнеборці Скаржиської збройової спілки. Пораненого працівника карета швидкої допомоги доставила до шпиталю. Загрози його життю немає.

Наразі невідомо, була це диверсія чи нещасний випадок на виробництві. На місці інциденту працюють слідчі. «Ми під наглядом прокурора з’ясовуємо обставини цієї драматичної події», – розповів RMF FM заступник комісара місцевої поліції Ярослав Гвуждж (Jarosław Gwóźdź), пресофіцер поліції Скаржиська.

Mesko SA є виробником оборонної продукції світового рівня зі 100-річним досвідом виробництва. Основною сферою діяльності є виробництво продукції для потреб національної оборони та безпеки. Продукція компанії використовується польськими збройними силами та структурами, відповідальними за державну безпеку. Також компанія є визнаним постачальником продукції для військ НАТО. Заводи мають сучасні технології виробництва ракет і боєприпасів, у тому числі підкаліберних, а також інфраструктуру для утилізації непотрібних боєприпасів.