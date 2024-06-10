На польському збройовому заводі стався вибух.

Загинув один співробітник, ще одного поранено.

 

 

На збройовому заводі Mesko SA у місті Скаржисько-Каменній в південно-центральній Польщі стався вибух. Про це повідомила радіостанція RMF FM. Внаслідок інциденту на заводі спалахнула пожежа, загинув 59-літній чоловік, ще одного поранено. Справу розслідує поліція під наглядом прокуратури.

 

За попередніми даними, пожежа виникла на одному зі складських приміщень заводу. «У нас стався вибух у центрі ракетного палива, який був введений в експлуатацію кілька років тому. Керівництво заводу з'ясовує, що сталося. Там все контролюється, тому що це сучасний центр», – розповіла в інтерв'ю радіостанції генеральна директорка заводу Ельжбета Сренявська (Elżbieta Śreniawska).

 

Пожежу загасили вогнеборці Скаржиської збройової спілки. Пораненого працівника карета швидкої допомоги доставила до шпиталю. Загрози його життю немає.

 

Наразі невідомо, була це диверсія чи нещасний випадок на виробництві. На місці інциденту працюють слідчі. «Ми під наглядом прокурора з’ясовуємо обставини цієї драматичної події», – розповів RMF FM заступник комісара місцевої поліції Ярослав Гвуждж (Jarosław Gwóźdź), пресофіцер поліції Скаржиська.  

 

Mesko SA є виробником оборонної продукції світового рівня зі 100-річним досвідом виробництва. Основною сферою діяльності є виробництво продукції для потреб національної оборони та безпеки. Продукція компанії використовується польськими збройними силами та структурами, відповідальними за державну безпеку. Також компанія є визнаним постачальником продукції для військ НАТО. Заводи мають сучасні технології виробництва ракет і боєприпасів, у тому числі підкаліберних, а також інфраструктуру для утилізації непотрібних боєприпасів.

10.06.2024

До теми

Поширити
Ð—Ð±Ñ€ÑƒÑ‡
Намисто з білих грибів
Наталя «Конфетка» Шинкарук
З циклу "Ми діти квітів": гіпівський сейшн на Ґауї липня 1980 року (і не тільки) в спогадах Наталі "Конфетки". Імена учасників справжні, події реальні.
08.06.24 | | Минуле
Мир і справедливість
Мирослав МАРИНОВИЧ
Без морального покаяння російського народу справедливого миру не буде, а щоб його таки досягти, «міняти треба парадигму Росії».
07.06.24 | | Дискурси
Відкривання вічностей
Юрко ПРОХАСЬКО
А щодо стрілок, то в їхній завмерлості я завжди вбачав уособлення непорушного часу стрімкого і вічного літа, що тільки-но почалося.
07.06.24 | | Дискурси
Не приходь пустим
Тарас Прохасько
Cправжня причетність до Європи передбачає експорт ідей, які можуть живити ускладнення європейської цивілізації. Ускладнення, що не обтяжує конструкцію, а робить її грандіознішою
06.06.24 | | Дискурси
Фокуси кривого дзеркала
Олеся Ісаюк
Допомога Заходу та санкції проти Росії демонструють, що історичні уроки наші союзники усе ж вивчили. А те, що історія пояснює дохідливо, та бере дорого – це вже інше питання
06.06.24 | | Україна
Звичайний, як грудка землі
Юрій Винничук
Бела Гамваш. В Україні про нього не знають. Він був передусім есеїстом, одним з найвидатніших. І траґав розчин на будові в комуністичній Угорщині
05.06.24 | | Дискурси
Естетична діагностика життя
Львівська мистецька галерея Shum Gallery запрошує долучитися до благодійного онлайн-аукціону "Горизонт", який відбувається в рамках виставки Юрія Смольського. Мета аукціону — придбання FPV дронів для спецпідрозділу "Кракен".
05.06.24 | | Штука
А ми будемо жити
Майкл Мишкало
Наш дух, наша воля і наше Різдво, мова, пісні, тіні предків – це зайве? це нам заважає йти в бій? Чи все навпаки – бо ж саме це бісить орду?
04.06.24 | | Дискурси

© 2024 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.