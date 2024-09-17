У Лівані від детонації пейджерів постраждали понад тисячу бойовиків «Хезболли».

«Хезболла» звинувачує у вибухах Ізраїль.

 

 

На території Лівану у вівторок, 17 вересня, прогриміли численні вибухи пейджерів, якими користувалися бойовики ісламістського руху «Хезболла». Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters з покликом на Головне управління загальної безпеки Лівану.

 

Міністр охорони здоров'я Лівану Фірас Аб'яд заявив, що внаслідок детонації загинуло восьмеро осіб, поранено 2750. Серед постраждалих, зокрема, й посол Ірану в Лівані Моджтаба Амані. Його щпиталізували до однієї з лікарень Бейрута. Одним зі загиблих внаслідок вибухів бійців був син члена ліванського парламенту від «Хезболли» Алі Аммара.

 

Вибухи пейджерів прогриміли відразу в кількох районах, зокрема в Бейруті, південному Лівані та долині Бекаа. Серія вибухів тривала близько години. На фото і відео, що розповсюджуються в соціальних мережах і місцевими ЗМІ, зображені люди з ранами на руках і ногах – біля кишень штанів.

 

Представники руху «Хезболла» поклали відповідальність за те, що сталося, на Ізраїль. Вони пообіцяли, що ізраїльська держава понесе «заслужене покарання за скоєне». Ізраїльська сторона наразі не коментувала інцидент.

 

Телеканал Al Jazeera повідомив, що кілька місяців тому лідер «Хезболли» Хасан Насралла закликав своїх бойовиків відмовитися від використання смартфонів. Він заявив, що Ізраїль має технології, які дозволяють зламувати ці пристрої. За словами опитаних телеканалом військових аналітиків, щоб не допустити перехоплення Ізраїлем повідомлень, члени «Хезболли» почали масово переходити на пейджери. Reuters з покликом на свої джерела стверджує, що пристрої, які вибухнули, були отримані бойовиками «Хезболли» в останні місяці.

17.09.2024

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