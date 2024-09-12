932-й день війни Росії в Україні. Хроніка

15:50 Російські війська почали контрнаступальні дії в Курській області, заявив Зеленський.

"Росіяни почали контрнаступальні дії. Це йде за нашим українським планом".

15:15 Білий дім фіналізує роботу над планом послаблення обмежень на використання Україною наданої зброї по території РФ, пише Politico з посиланням на джерела. Видання зазначає, що деталі плану все ще узгоджують в тісному колі невеликої групи посадовців.

14:40 Китайсько-бразильське бачення миру в Україні є деструктивним, заявив Зеленський. За словами Президента, пропозиція миру Китаю і Бразилії "не про справедливість, не про цінності, без поваги до України та територіальної цілісності".

"Що значить просто сісти і поговорити з Путіним? Він вбивця. Він повинен робити кроки, показувати, що хоче закінчення війни. ...Хоча якби Лула підтримував нас, то він би допоміг зупинити війну. Ви підтримуєте війну чи не підтримуєте. Якщо ви не підтримуєте її — допоможіть нам зупинити. Я казав Лулі: сідаймо разом говорити. Чому ви раптом вирішили, що маєте приймати сторону Росії або бути десь посередині. Що це за погляд? Посередині чого? Ми не воюємо посередині, на кордоні, ми воюємо на нашій території".

14:05 Велика Британія дозволить Україні бити ракетами Storm Shadow по Росії, пише The Guardian з посиланням на джерела. Зазначається, що це рішення було ухвалене непублічно і, найімовірніше, не буде оголошуватись.

13:30 США нададуть гуманітарну та іншу допомогу Україні на загальну суму понад 700 мільйонів доларів, заявив державний секретар США Ентоні Блінкен.

12:55 З 13:00 до 23:00 у Києві, Київській, Черкаській, Чернігівській, Харківській, Житомирській, Сумській, Полтавській, Запорізькій, Одеській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Херсонській, Миколаївській, Вінницькій, Чернівецькій, Хмельницькій областях діятиме одна черга відключень, повідомили в "Укренерго". Причина запровадження обмежень – зниження ефективності сонячних електростанцій через хмарну погоду та падіння генерації на ТЕС.

12:05 Відключення повертаються: "Укренерго" дало вказівку застосувати графіки з 13:00, зокрема в Києві та Дніпропетровській області", – повідомив директор компанії Yasno Сергій Коваленко.

11:40 Президент Естонії Алар Каріс прибув до Києва з неанонсованим візитом.

11:00 Міністерство оборони Сполучених Штатів уклало контракт з американською компанією Raytheon майже на 1,2 мільярда доларів на виробництво авіаційних ракет «повітря-повітря» середньої дальності AIM-120 AMRAAM, яке є основним озброєнням винищувачів F-15C, F-15E, F-16, F/A-18C/D, F/A-18E/F, F-22. В рамках контракту ракети та обладнання планується передати кільком країнам. Серед них Україна, Болгарія, Японія, Велика Британія, Угорщина, Німеччина, Італія, Канада, Бахрейн, Норвегія, Фінляндія та Швейцарія. Очікується, що роботи з реалізації контракту буде завершено до 31 грудня 2028 року.

10:35 Вночі радіотехнічними військами Повітряних сил було виявлено та здійснено супровід 69 засобів повітряного нападу росіян (станом на 09:00): вони вдарили по Чернігівщині двома балістичними ракетами «Іскандер-М» із Курської області та однією керованою авіаційною ракетою Х-59/69 із Брянської області, двома крилатими ракетами Х-22/32 із літаків Ту-22М3 (з повітряного простору над акваторією Чорного моря в напрямку острова Зміїний), 64 ударними БпЛА типу «Shahed» (райони пусків – Курськ, Єйськ РФ, Чауда ТОТ Криму).

В результаті протиповітряного бою збито 44 ударні БпЛА (69%). Три ворожі безпілотники полетіли назад у Росію, ще чотири локаційно втрачені на території України (інформація про постраждалих та руйнування не надходила).

Станом на 09:00 чотири ударні БпЛА залишаються в повітряному просторі України, йде бойова робота.

Завдяки активній протидії Сил оборони більшість ворожих ракет не досягла бажаних цілей.

Протиповітряна оборона працювала у Київській, Херсонській, Хмельницькій, Черкаській, Сумській, Дніпропетровській, Кіровоградській, Запорізькій та Полтавській областях.

За минулі сім днів було збито 208 із 277 (75%) запущених по Україні БПЛА, ще 40 локаційно втрачені (впали) чи покинули територію України.

10:10 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

253,2% танків (з них 0,6% за минулий тиждень),

97,7% бойових броньованих машин (з них 0,4% за минулий тиждень),

408,0% автомобільної техніки (з них 6,1% за минулий тиждень),

584,5% артилерійських систем (з них 8,6% за минулий тиждень),

106,3% РСЗВ (з них 0,5% за минулий тиждень),

67,2% засобів ППО (з них 0,3% за минулий тиждень),

29,5% літаків (з них 0,1% за минулий тиждень),

36,8% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:55 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:45 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:35 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Протягом минулої доби зафіксовано 105 бойових зіткнень. За уточненою інформацією, за вчорашній день противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах сім ракетних ударів, застосувавши 16 ракет, 70 авіаційних ударів (задіяв зокрема 84 КАБ), здійснив 5028 обстрілів, 145 з них – із реактивних систем залпового вогню. Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Іващенкове, Володимирівка, Біла Береза, Вільна Слобода, Кіндратівка, Яструбине, Смолине Сумської області; Семенівка, Миколаївка Чернігівської області; Куп’янськ Харківської області; Щербинівка, Олександропіль, Озарянівка, Дружба, Часів Яр, Миколаївка, Щурове, Костянтинівка, Вугледар, Урожайне, Розівка, Велика Новосілка, Благодатне Донецької області; Білогір’я Запорізької області. За минулу добу авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони завдали 32 удари по районах зосередження особового складу та ОВТ, уразили шість засобів ППО, три гармати на вогневих позиціях, одну станцію радіоелектронної боротьби, два засоби дистанційного мінування та два інші важливі об’єкти російських загарбників. На Харківському напрямку ворог продовжував штурмові дії. Тут відбулося три бойові зіткнення в районах Гатища, Липців та Тихого. На Куп’янському напрямку зафіксовано 16 ворожих атак. Сили оборони відбивали штурмові дії противника біля Лозової, Синьківки, Глушківки, Стельмахівки та Андріївки. На Лиманському напрямку наші війська відбивали 11 штурмових дій окупантів в районах Макіївки, Невського, Тернів, Греківки, Дружелюбівки та Тевердохлібового та Діброви. На Сіверському напрямку Силами оборони відбито одну атаку поблизу Виїмки. На Торецькому напрямку ворог, за підтримки авіації, здійснив шість атак. Зусилля зосереджував у районах населених пунктів Торецьк, Неліпівка та Дачне. На Покровському напрямку наші захисники відбивали 30 атак. Основні зусилля ворог зосередив у районах Воздвиженки, Зеленого Поля, Новоолександрівки, Гродівки, Новотроїцького, Новогродівки, Селидового та Михайлівки. На Курахівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Костянтинівки, Українська та Георгіївки. Загалом ворог 23 рази намагався прорвати оборону наших військ на цьому напрямку. На Времівському напрямку окупанти здійснили чотири атаки наших позицій у напрямку Вугледара. Противник успіху не мав. На Оріхівському напрямку відбулося два безуспішні для ворога боєзіткнення неподалік Малої Токмачки. На Придніпровському напрямку втрат позицій та територій не допущено. Українські воїни успішно відбили сім атак російських загарбників. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Оперативна обстановка без суттєвих змін. На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник зберігає військову присутність, з території рф активно застосовував авіацію, здійснював обстріли прикордонних населених пунктів. Наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам значних втрат в техніці та живій силі, виснажують наступальний потенціал ворога вздовж всієї лінії фронту та у тилу. Загалом минулої доби втрати російських загарбників становили 1270 осіб. Також українські воїни знешкодили 11 танків, 17 бойових броньованих машин, 73 артилерійські системи, дві РСЗВ, два засоби ППО, один літак, 43 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 93 автомобілі та дві одиниці спецтехніки.

09:25 Внаслідок російського удару по об'єктах енергетики та цивільної інфраструктури Конотопа 14 людей зазнали поранень, повідомили у військовій адміністрації Сумської області. Пошкоджено 7 багатоквартирних будинків, приватний житловий будинок, медичний та навчальний заклади, 3 автомобілі, гаражний кооператив, магазин, банківська установа.

09:20 Сили оборони знищили 10 російських шахедів над Хмельниччиною, але все ж на одному зі складів зберігання меблевої продукції спалахнула пожежа, повідомив голова ОВА Сергій Тюрін.

09:15 Під час операції в акваторії Чорного моря воїни спецпідрозділу Головного управління розвідки України влучанням із ПЗРК знищили російський бойовий літак Су-30СМ.

09:10 Станом на 06:00 в Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває один російський корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр", загальний залп становить до 4 ракет, повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

09:05 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Російські війська почали контратаки вздовж західного краю українського виступу в Курській області і, за повідомленнями, 10 і 11 вересня захопили кілька населених пунктів на північний схід і південь від Кореневого. Наявні візуальні свідчення вказують на те, що російські війська, які контратакують у Курській області, діють ротними підрозділами і, можливо, використовують елементи більш досвідчених у бойових діях підрозділів для проведення контратак. Російські війська можуть мати намір тимчасово перерізати українську лінію фронту в Курській області, перш ніж розпочати більш організовану і добре оснащену операцію з витіснення українських сил з російської території.

• Державний секретар США Ентоні Блінкен і міністр закордонних справ Великої Британії Девід Ламмі прибули до Києва 11 вересня і підтвердили підтримку України, але не прояснили поточну політику Заходу щодо здатності України завдавати удари по військових об'єктах у Росії зброєю, наданою Заходом.

• Китайська Народна Республіка продовжує просувати свій альтернативний мирний план щодо війни в Україні.

• Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган вчора підтвердив свою підтримку Україні.

• Речник оперативно-тактичного угруповання «Харків» полковник Віталій Саранцев повідомив 11 вересня, що російські війська поповнюють свої тактичні, оперативні та стратегічні резерви.

• Російська окупаційна влада незаконно провела регіональні вибори в окупованому Криму з 6 по 8 вересня і, ймовірно, сфабрикувала підвищену явку виборців, щоб стверджувати, що жителі в цілому підтримують незаконну окупацію Криму Росією.

06:45 Нічне зведення Генерального штабу ЗСУ: