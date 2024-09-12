Пентаґон замовив виробництво ракет AMRAAM для України.

На цей проєкт з бюджету виділено 1,2 млрд доларів.

Міністерство оборони Сполучених Штатів уклало контракт з американською компанією Raytheon майже на 1,2 мільярда доларів на виробництво авіаційних ракет «повітря-повітря» середньої дальності AIM-120 AMRAAM (Advanced Medium Range Air-to-Air Missile) та супутнього обладнання. Про це йдеться у заяві, опублікованій на сайті Пентаґону.

AMRAAM є основним озброєнням винищувачів F-15C, F-15E, F-16, F/A-18C/D, F/A-18E/F, F-22. Вартість однієї ракети варіюється, залежно від модифікації, від $1,2 млн до $1,97 млн.

З документа випливає, що в рамках контракту ракети й обладнання планується передати кільком країнам. Серед них Україна, Болгарія, Японія, Велика Британія, Угорщина, Німеччина, Італія, Канада, Бахрейн, Норвегія, Фінляндія та Швейцарія. Очікується, що роботи з реалізації контракту буде завершено до 31 грудня 2028 року.

Представники Raytheon підтвердили свою участь у проєкті. Віцепрезидент компанії Джон Норман (John Norman) повідомив, що окрім ракет американське військове відомство замовило також виробництво безпілотників Collaborative Combat Aircraft (CCA). Їх розробили в рамках програми Next Generation Air Dominance – передбачається, що ці системи літатимуть поряд із пілотованими літаками п'ятого і шостого поколінь.

Щодо України, то ракетами AIM-120 AMRAAM можуть бути озброєні винищувачі F-16. Окрім того, AIM-120 AMRAAM в різних версіях застосовуються як основна ракета для комплексів протиповітряної оборони NASAMS, які також стоять на озброєнні в Україні й активно застосовуються для збиття російських повітряних цілей.