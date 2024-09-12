Збитки від ракетного удару по Львову становлять понад 1 млрд грн. 15 людей досі у лікарнях.

Внаслідок останньої ракетної атаки на Львів 4 вересня було завдано збитків на понад 1 млрд грн. Про це повідомила голова бюджетної комісії ЛМР Наталія Шелестак.

За її словами, наразі на місцях працюють комісії й експерти, які оцінюють суму збитків. Внаслідок атаки було пошкоджено 188 будинків, 20 із них – у критичному стані.

"Збитки від ракетного удару по Львову 4 вересня становлять понад 1 мільярд гривень. Але це попередня сума", – додала Наталія Шелестак.

Вона також повідомила, що польські колеги пообіцяли відновити декілька пошкоджених будинків в історичному ареалі міста. Також раніше Дональд Туск заявляв, що Польща готова допомогти з відновленням історичних будівель у Львові, які були пошкоджені внаслідок російської атаки на місто 4 вересня.

Для ліквідації наслідків ракетної атаки та відновлення пошкоджених будинків у Львові з бюджету області виділили 30 мільйонів гривень. В ЛМР також вирішили скерувати 30 мільйонів гривень із резервного фонду на відновлення пам'яток архітектури.

Для швидкого відновлення знищених росіянами будинків мер Львова Андрій Садовий закликав український та міжнародний бізнес взяти під опіку одну зі зруйнованих будівель.

Долучитися до ініціативи вирішили:

- компанія Carlsberg – 50 тисяч євро;

- благодійний фонд Шона Пенна в Україні CORE – 100 тисяч доларів;

- компанія "Кормотех" та Enzym Group – 5 мільйонів гривень;

- компанія Meest Group – 2 мільйони гривень;

- місто-побратим Фрайбург – 100 тисяч євро (на відбудову ліцею №5)

- Львівський IT Кластер та компанії-учасниці асоціації (Intellias, Linkup Studio, Sombra, PLVision, Impressit, Forbytes, Relevant Software, Qubstudio) – 4 мільйони гривень;

- компанія ОККО – 15 мільйонів гривень.

"За цей час зголосились допомогти понад 35 організацій, фондів, підприємств та закордонних міст-партнерів. Приблизна сума підтримки – 100 мільйонів гривень. Але потрібно значно більше", – пише мер Львова Андрій Садовий.

Тим часом у лікарнях Першого медоб’єднання Львова досі залишається 15 пацієнтів, які постраждали внаслідок обстрілу 4 вересня. Ще 40 постраждалих, з яких 2 дітей, перебувають на амбулаторному лікуванні.

Зокрема у реанімації й досі перебуває двоє чоловіків. Одному із них – 51 рік. У нього травма живота та грудної клітки, наскрізні осколкові поранення плеча, рвані рани стопи та гомілково-ступневих суглобів. "Його стан важкий, але стабільний", – зазначають у медзакладі.

У реанімації також залишається 68-річний чоловік. Він отримав проникаюче осколкове поранення грудини, внаслідок чого виник забій легень та серця. У нього дихальна та серцева недостатність. Наразі пацієнт перебуває на апараті ШВЛ у вкрай важкому стані.

Тим часом 22-річну львів’янку, в серце якої потрапив осколок, вже виписали з лікарні.

На стаціонарі ж досі лікуються 6 пацієнтів у Лікарні святого Пантелеймона, та 9 – у Лікарні святого Луки.

Загалом внаслідок трагедії до лікарень Першого медоб’єднання Львова по медичну допомогу звернулося 58 постраждалих.