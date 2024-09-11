На теледебатах Трамп так і не відповів, чи бажає він перемоги Україні.

Камала Гарріс заявила, що, якби Трамп був президентом, то «Путін сидів би зараз у Києві, придивляючись до решти Європи, починаючи з Польщі».

 

 

Кандидати в президенти США – республіканець, експрезидент Дональд Трамп та чинна віцепрезидентка, демократка Камала Гарріс – провели перші теледебати в рамках виборчих перегонів. Вони відбулися на майданчику телеканалу ABC у Філадельфії у ніч на середу, 11 вересня. Пор це повідомив телеканал CNN.

 

Одним з пунктів дебатів стала війна в Україні. Трамп заявив, що війна має припинитися, і він зможе завершити російсько-український конфлікт ще до своєї інавґурації. За його словами, він добре знає Володимира Путіна та Володимира Зеленського, і вони поважають його. «Вони шанують мене і не шанують Байдена. За що його поважати? Я поговорю з одним, я поговорю з іншим, я зведу їх разом», – запевнив Трамп.

 

Ведучі двічі запитували Трампа, чи бажає він перемоги Україні, на що експрезидент відповідав, що для США найважливіше повністю припинити конфлікт. «Я хочу зупинити війну. Я хочу врятувати життя людей, яких без потреби вбивають мільйонами»,— сказав Трамп.

 

Камала Гарріс, своєю чергою, нагадала, що за Джо Байдена США вдалося створити коаліцію з 50 країн для допомоги українській стороні. Вона заявила, що Україна вже програла б, якби Трамп був президентом США. «Наші союзники в НАТО дуже вдячні, що Ви більше не президент. Якби Дональд Трамп був президентом, Путін сидів би зараз у Києві, придивляючись до решти Європи, починаючи з Польщі. Путін диктатор, який з'їсть Вас на обід», – сказала Гарріс, звертаючись до Трампа.

11.09.2024

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