Туск скасував візит до Німеччини, де мав отримати премію M100 Media Award.

Однією з причин називають його невдоволення тим, що Німеччина продовжує розслідування вибухів на «Північних потоках».

Прем'єрміністр Польщі Дональд Туск скасував запланований на наступний тиждень візит до Німеччини. Про це повідомила газета Rzeczpospolita. У Потсдамі Туск мав отримати нагороду європейських журналістів M100 Media Award. Ця відзнака присуджується з 2005 року організацією M100 Sanssouci Colloquium.

Польський прем’єр удостоївся цієї нагороди «за зміцнення демократії, свободи слова та преси, а також європейського порозуміння». Захід був заплановано на 21 вересня. Бундесканцлер Німеччини Олаф Шольц мав проголосити вступну промову на заході.

«На наш превеликий жаль, канцлеру Олафу Шольцу довелося скасувати свою участь у церемонії вручення премії M100 Media Award через календарні неузгодження. Прем’єрміністр Дональд Туск також не зможе бути присутнім на церемонії нагородження особисто через важливі зобов’язання в країні», — повідомляється на сайті заходу. Замість Туска нагороду від імені голови польського уряду отримає Адам Боднар (Adam Bodnar), міністр юстиції та генеральний прокурор, сенатор Громадянської коаліції.

Інформаційний портал Euractiv з покликом на свої джерела повідомляє, що причиною резиґнації Туска з візиту до Потсдама стало погіршення взаємин між Німеччиною та Польщею. Цьому видання називає дві причини. Перша полягає у запровадженні Берліном тимчасового контролю на сухопутних кордонах. «Ми очікуємо, що завтра Німеччина посилить контроль на кордоні з усіма своїми сусідами. Вважаю такі дії є неприйнятними з польської точки зору», – заявив Дональд Туск, коментуючи це рішення Берліна.

Другою причиною польсько-німецьких непорозумінь стало те, що Берлін продовжує розслідування у справі вибухів на газогонах «Північний потік» та «Північний потік-2». Причому німецькі слідчі органи звинуватили Польщу в небажанні співпрацювати у цій справі.

Йдеться, зокрема про те, що Польща не захотіла арештовувати українського інструктора з дайвінгу Володимира Журавльова, який, на думку німецьких слідчих, міг бути причетним до вибухів. Дональд Туск, коментуючи закиди щодо Польщі, закликав «всіх ініціаторів та покровителів ''Північного потоку'' вибачитися та замовкнути».