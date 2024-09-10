931-й день війни Росії в Україні. Хроніка

09:35 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

252,9% танків (з них 0,5% за минулий тиждень),

97,6% бойових броньованих машин (з них 0,3% за минулий тиждень),

406,5% автомобільної техніки (з них 5,7% за минулий тиждень),

582,1% артилерійських систем (з них 6,8% за минулий тиждень),

106,1% РСЗВ (з них 0,4% за минулий тиждень),

67,1% засобів ППО (з них 0,2% за минулий тиждень),

29,4% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

36,8% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:30 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:25 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:20 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Протягом минулої доби зафіксовано 131 бойове зіткнення. За уточненою інформацією, за вчорашній день противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах один ракетний удар, застосувавши дві ракети, 66 авіаційних ударів (задіяв, зокрема, 94 КАБ), здійснив 4761 обстріл, 180 з них - із реактивних систем залпового вогню. Агресор завдавав авіаударів, зокрема, в районах населених пунктів Грем’яч, Пустогород, Глухів, Річки, Павлівка, Миколаївка, Висока Яруга, Ковалівка, Кругляківка, Колесниківка, Іванопілля, Торецьк, Покровськ, Селидове, Єлизаветівка, Водяне, Максимівка та Одрадокам’янка. За минулу добу авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони завдали десять ударів по районах зосередження особового складу та ОВТ, уразили пункт управління, вісім артилерійських систем, засіб РЕБ та один інший важливий об’єкт російських загарбників. На Харківському напрямку ворог продовжував штурмові дії. Тут відбулося чотири бойових зіткнення в районі Вовчанська та Глибокого. На Куп’янському напрямку відбулось 13 ворожих атак. Сили оборони зупинили штурмові дії противника біля Синьківки, Глушківки, Лозової та Петропавлівки. На Лиманському напрямку наші війська відбивали 20 штурмових дій окупантів в районах Дружелюбівки, Твердохлібового, Невського, Макіївки, Новосадового та Торського. На Сіверському напрямку Силами оборони відбито дев’ять атак поблизу Івано-Дар’ївки, Спірного, Верхньокам’янського та Виїмки. На Краматорському напрямку українські воїни зупинили п’ять спроб противника прорвати нашу оборону в районах Часового Яру, Калинівки та Іванівського. На Торецькому напрямку ворог, за підтримки авіації здійснив дев’ять атак. Зусилля зосереджував у районах Дачного, Торецька та Неліпівки. На Покровському напрямку наші захисники відбивали 32 атаки. Свої зусилля ворог зосередив у районах Новоолександрівки, Воздвиженки, Свиридонівки, Гродівки, Іванівки, Новогродівки, Михайлівки та Маринівки. На Курахівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Георгіївки, Українська та Красногорівки. Загалом ворог 29 разів намагався прорвати оборону наших військ на цьому напрямку. На Времівському напрямку окупанти здійснили дві атаки наших позицій у напрямку Вугледара. На Оріхівському напрямку відбулось одне, безуспішне для ворога, боєзіткнення неподалік Малих Щербаків. На Придніпровському напрямку втрат позицій та територій не допущено. Українські воїни успішно відбили сім атак російських загарбників. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Оперативна обстановка без суттєвих змін. На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник зберігає військову присутність, з території рф активно застосовував авіацію, здійснював обстріли прикордонних населених пунктів. Наші воїни продовжують завдавати окупаційним військам значних втрат в техніці та живій силі, виснажують наступальний потенціал ворога вздовж всієї лінії фронту і в тилу. Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1140 осіб. Також українські воїни знешкодили два танка, 13 бойових броньованих машин, 56 артилерійських систем, дві РСЗВ, один засіб ППО, 57 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 58 автомобілів та шість одиниць спецтехніки.

09:15 Вночі радіотехнічними військами Повітряних Сил було виявлено та здійснено супровід 34-х засобів повітряного нападу противника. Ворог ударив однією балістичною ракетою «Іскандер-М» з Краснодарського краю РФ, двома зенітними керованими ракетами С-300 із окупованої Донеччини, 6-ма протирадіолокаційними ракетами Х-31П із повітряного простору над акваторією Чорного моря в напрямку острова Зміїний, 25-ма ударними БпЛА типу «Shahed» (райони пусків: Курськ, Єйськ – рф., Чауда – Крим).

До відбиття повітряного нападу противника залучено авіацію, зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи та підрозділи РЕБ Сил оборони України. В результаті протиповітряного бою збито 20 ударних БпЛА (80%), 5 ворожих безпілотників локаційно втрачені на території України (інформація про постраждалих та руйнування не надходила).

Протиповітряна оборона працювала у Київській, Херсонській, Черкаській, Сумській, Дніпропетровській та Полтавській областях.

За минулі сім днів було збито 224 із 291 (77%) запущених по Україні БПЛА, ще 51 локаційно втрачений (впав) чи покинули територію України.

09:10 Станом на 06:00 в Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває один російський корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр", загальний залп становить до 4 ракет, повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

09:05 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Державний секретар США Ентоні Блінкен підтвердив 10 вересня, що Іран відправив балістичні ракети малої дальності до Росії на тлі зростаючого міжнародного засудження підтримки Тегераном війни Росії в Україні.

• Росія і Китайська Народна Республіка продовжують розвивати різні напрямки військово-технічного співробітництва.

• У ніч з 9 на 10 вересня українські війська провели велику серію ударів з безпілотників по території Росії.

• Президент США Джо Байден вчора заявив, що адміністрація президента працює над зняттям обмежень на використання Україною наданої США зброї для нанесення ударів по військових об'єктах на території Росії.

• Як повідомляється, Кремль виділяє приблизно 59 мільярдів рублів (близько 648 мільйонів доларів) на посилення своїх технічних можливостей для обмеження інтернет-трафіку в суверенному інтернеті.

• Українські війська нещодавно просунулися вперед у Курській області на тлі продовження українських наступальних операцій у цьому районі.

• Німецький Інститут світової економіки, що базується в Кілі, опублікував 9 вересня звіт, в якому попередив, що Росія значно збільшила можливості своєї оборонно-промислової бази з 2022 року, і що виснаження запасів озброєння і техніки може не мати значного впливу на майбутнє виробництво російської ОПБ.

08:55 Президент США Джозеф Байден заявив, що питання щодо скасування заборони на використання Україною далекобійної зброї перебуває на стадії опрацювання.

08:50 На теледебатах Трамп так і не відповів, чи бажає він перемоги Україні. Камала Гарріс заявила, що, якби Трамп був президентом, то «Путін сидів би зараз у Києві, придивляючись до решти Європи, починаючи з Польщі».

08:45 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

06:45 Нічне зведення Генерального штабу ЗСУ: