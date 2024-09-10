Росіянин отримав три роки колонії за антипутінські написи на бірках службових ключів.

На одній він написав «Слава Україні», на другій – «Перемога буде в України», на третій – «Путін злодій».

Дубненський міський суд Росії засудив до трьох років позбавлення волі Сергія Красюка – працівника місцевого конструкторського бюро «Радуга», яке спеціалізується на виробництві крилатих ракет. Через антивоєнні написи на бірках ключів підприємства чоловіка визнали винним у дискредитації армії (ч.2 ст.280.3 КК РФ). Про це повідомив незалежний російський інформаційний портал «ОВД-Инфо» з покликом на слова адвокатки Красюка Наталії Тіхонової.

В’язничний термін виявився більшим, ніж цього вимагав прокурор – він просив призначити Красюку рік колонії. Окрім того, чоловікові на три роки заборонили займатися діяльністю у сфері оборонно-промислового комплексу.

За версією слідства, наприкінці січня чи на початку лютого Красюк наніс написи «Слава Україні», «Перемога буде в України», «Путін злодій» на бірки ключів від комірок для зберігання мобільних телефонів у ДКБ «Радуга». Після виявлення написів начальник охорони розпорядився провести «заходи щодо блокування дверей» та повну евакуацію співробітників заводу. Час простою підприємства в результаті евакуації становив 50 хвилин і спричинив збитки в 237 тисяч рублів, що і стало приводом для переслідування чоловіка за другою, тяжчою частиною статті про дискредитацію.

Справу порушили 13 травня, до суду вона надійшла 24 липня. До вироку Красюк перебував під домашнім арештом.

Адвокатка Наталія Тіхонова розповіла, що суд із незрозумілої причини вважав, що Красюк заперечував вину. Насправді провину Красюк визнав, у скоєному покаявся та відшкодував збитки оборонному підприємству у повному обсязі ще на стадії попереднього розслідування. Представник оборонного підприємства в судовому засіданні підтвердив, що шкоду підприємству відшкодовано в повному обсязі й цивільного позову не буде. Крім того, на утриманні у Красюка є двоє неповнолітніх дітей.

З цих причин захист наполягав на призначенні покарання, яке не пов'язане з позбавленням волі. Попри це суд постановив відправити Красюка до колонії, його взяли під варту в залі суду.