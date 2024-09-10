Шагові перестановки

«Рамштайн» – за планом, руханка у виконавчій владі – очікувано, МАГАТЕ – передбачувано, і тільки монети трохи здивували. Огляд подій тижня в Україні.

Ротація тижня

Пертурбації з ліжками та соціально безвідповідальним персоналом в лупанарії у контексті зміни майже половини вітчизняного уряду згадувалися перманентно. Кабінет Міністрів дійсно можна порівнювати з меблями, від яких нічого не залежить, – але тоді не варто сварити міністрів за проблеми в економіці. Бо клясти креденс чи табурет за відключення світла і ріст цін на огірки – справа для альтернативно обдарованих.

Президент Зеленський анонсував прихід «нової крові» у високі кабінети ще взимку. Тепер Володимир Олександрович втілив у життя свою обіцянку, і Верховна Рада (цей орган порівнювати з меблями навіть доцільніше, ніж Кабмін) виконала власні сучасні функціональні обов’язки. Процес відбувався цілком цивілізовано – майже одночасно в парламент надійшли заяви про звільнення від рою міністрів. І ніхто не запідозрив, що вони отримали на то вказівку зі ще вищого верху: просто дорослі люди влаштували собі флешмоб – виливали ж такі самі дорослі люди зимну воду на власну голову і танцювали щось екзотичне в підземних переходах, і ніхто їх у неадекватній поведінці не звинувачував.

Сам Зеленський пояснював те, що відбувається, під час спільної з прем'єр-міністром Ірландії Саймоном Гаррісом заяви. Виявилося, що звільнення в Кабінеті Міністрів України потрібні для посилення держави на різних напрямках. «Я вже говорив про перезавантаження нашого Кабінету Міністрів, багатьох міністерств. Я дуже вдячний міністрам і всій команді Кабміну, яка працювала для України та заради українців чотири з половиною роки, хтось п'ять років був міністрами», – заявив Президент.

Зеленський трохи злукавив, коли казав, що не знає, де в майбутньому працюватимуть відставники. Звільнені Олександр Камишін (ексшеф Міністерства стратегічної промисловості) та Ірина Верещук (очолювала Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупований територій) тепер працюватимуть в Офісі президента. З самого ОП натомість пішов Ростислав Шурма. Звідти ж у Кабмін пішли Микола Точицький (міністр культури і інформаційної політики) та Олексій Кулеба (віцепрем'єр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій).

Перестановок по вертикалі й горизонталі було ще достатньо, але цікавішим буде обіцяне владою створення абсолютно нової структури під назвою Міністерство єдності. Цікаво, чим займатиметься орган з назвою майже за орвеллівським «1984»?

Зібрання тижня

Контактна група з питань оборони України після літньої перерви зібралася в німецькому Рамштайні, учасники спілкувалися наживо, й участь у перемовинах брав Верховний головнокомандувач Збройних Сил України. Напередодні засідання окупанти обстріляли Полтаву, Львів, Харків, Суми, Київ, і російські пропагандисти на диво не використали шанс звинуватити українців у тому, що то ми самі по собі гатили «кинжалами» і шахедами, аби вициганити в західних союзників ще зброї, яка вбиватиме їхніх «мальчіков».

Проте навіть якби росіяни і розігнали в ефірах чергову ІПСО, на результати зібрання в Рамштайні це не вплинуло б. Результати для України позитивні, і стосуються вони насамперед протиповітряної оборони. Приємно здивували румуни, які передають нам одну з двох наявних у країні систем ППО Patriot, притім що російсько-іранські шахеди на територію Румунії таки залітають. До семи батарей IRIS-T, які вже стоять на озброєнні ЗСУ, німці додадуть ще 17. Велика Британія привезе в Україну 650 багатоцільових ракет Martlet, які здатні вражати безпілотники, вертольоти, літаки. З Канади приїдуть понад 80 тисяч ракетних двигунів для некерованих авіаційних ракет CRV-7, 1300 боєголовок до них, а з Іспанії – батарея ППО HAWK.

Найбільшими помічниками у наземній війні стали німці, які з власних запасів передадуть 12 самохідних гаубиць Panzerhaubitze 2000, а спільно з данцями і голландцями – ще 77 танків Leopard 1А5.

Зеленський після вдалих зустрічей в Німеччині поїхав до Італії на міжнародний економічний форум «Амброзетті», де висловив жаль з приводу того, що українці не мають змоги чимсь потужним гепнути по Кремлю, заявив про катастрофічні наслідки в разі замороження конфлікту і готується летіти за океан, де представить власний план припинення війни чинному президентові США і про всяк випадок двом кандидатам в президенти.

Екологія тижня

Чогось особливо путнього від візиту генерального директора Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаеля Гроссі в Україну ніхто не чекав. Цілком прогнозовано європейський чиновник під час зустрічі з Президентом України назвав ситуацію на окупованій росіянами Запорізькій АЕС «дуже крихкою» і відкрив страшну правду, яка українців ні разу не налякала: «Станція знову на межі відключення електроенергії. У нас було вісім таких випадків у минулому. Відключення означає відсутність електроенергії: немає електроенергії – немає охолодження. Якщо немає охолодження, то, можливо, у вас катастрофа».

Після одкровень Гроссі поїхав на ЗАЕС, де в супроводі російських воєнних мило обіймався з призначеним росіянами ж директором станції – і нічого там не кришилося.

З моральною екологією Гроссі більш-менш зрозуміло, а що коїться на північному сході України, зовсім неясно. Спочатку міський голова Вишгорода каже, що Десною пливе якась отруйна речовина походженням з РФ. Потім Держекоінспекція столиці заявила, що жодних небезпечних речовин в річці не знайшли і не треба паніку розганяти. Але ще через два дні інформація про Десну дошкандибала до Міністерства довкілля, де з’ясували, що проблеми таки є, але не в Десні, а в річці Сейм, яка також має нещастя протікати по території РФ – і там чи то скинули якусь отруйну органіку з якогось підприємства, чи то очисні споруди поламали і продукти життєдіяльності урізноманітнюють довколишнє середовище.

Київ чекає, що притече до нього, бо Сейм впадає в Десну, яка впадає в Дніпро. Наслідки можуть бути такі ж неприємні, як гендиректор МАГАТЕ.

Ініціатива тижня

Оригінально вирішили відзначити 28-му річницю запровадження гривні у Національному банку. Шеф фінансової установи Андрій Пишний презентував проєкт відмови від копійок і запровадження розмінної монети з назвою «шаг». «Дослідивши історію грошового обігу України, ми дійшли беззаперечного висновку, що така назва для розмінної монети, як "копійка", фактично є символом московської окупації. Сьогодні український народ повертає собі все, що було несправедливо в нього вкрадене та понівечене кремлівськими наративами», – пояснили в НБУ.

Самого Пишного переповнював оптимізм. «Розпочинаємо діалог з державними інституціями, а після узгодження з ними направимо документи для розгляду та схвалення до Верховної Ради України. Це досить тривалий процес, проте я вірю в наш успіх», – заявив Андрій Григорович.

Нумізмати чекають на новинку, схиблені на філології готують полум’яні промови на тему «Шаг має бути кроком».