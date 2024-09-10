Німеччина запроваджує тимчасовий контроль на всіх сухопутних кордонах.

МВС ФРН стверджує, що захід спрямовано, зокрема на захист від ісламістського тероризму та транскордонної злочинності.

 

 

Міністерство внутрішніх справ Німеччини повідомило Європейську Комісію про те, що з 16 вересня ФРН запроваджує тимчасовий внутрішній прикордонний контроль на наземних кордонах ще й з Францією, Люксембургом, Нідерландами, Бельгією та Данією. Про це повідомила телерадіокомпанія Deutsche Welle з покликом на заяву МВС ФРН. Таким чином прикордонна поліція зможе не впускати до країни незаконних міґрантів відповідно до європейського та національного законодавства. Попередньо визначено, що контроль триватиме шість місяців.

 

«Захід спрямований на посилення безпеки Німеччини, у тому числі для захисту від ісламістського тероризму та транскордонної злочинності. Поки ми не досягнемо надійного захисту зовнішніх кордонів ЄУ за допомогою нової Загальноєвропейської системи надання притулку та інших заходів, Німеччина змушена посилити контроль на кордонах», – заявила міністерка внутрішніх справ ФРН Ненсі Фезер (Nancy Faeser).

 

За її словами, з жовтня 2023 року на сухопутних кордонах із Польщею, Чехією, Австрією та Швейцарією було відмовлено у в'їзді понад 30 тисячам іноземців через наявність у них фальшивих документів або у разі відсутності потрібних для в’їзду паперів. «Тому ми поширимо тимчасовий внутрішній прикордонний контроль на всі сухопутні кордони Німеччини», – додала пані Фезер.

 

Нагадаємо, що з сьомого червня до 19 липня, коли ФРН приймала Чемпіонат Європи з футболу, паспортний контроль було запроваджено по всьому периметру кордонів країни. Тоді за перші два тижні турніру вдалося затримати на кордонах близько 600 осіб, які перебували в розшуку, а також десятки футбольних хуліганів та півтори сотні осіб, пов'язаних із нелегальною міграцією.

10.09.2024

До теми

Поширити
Ð—Ð±Ñ€ÑƒÑ‡
Туреччина хоче в БРІКС
Петро ГЛАДІЄВСЬКИЙ
Туреччина подала заявку на вступ до БРІКС. Чи свідчить це, що Анкара пориває зі Заходом і зближається з Москвою?
06.09.24 | | У світі
Фінісаж «Пам’яті тої, що пам’ятає»
8 вересня завершується виставка «Пам’яті тої, що пам’ятає» в Jam Factory Art Center. У програмі: обговорення творчості АРВМ (Ади Рибачук та Володимира Мельніченка), показ документальної стрічки про мистецьке подружжя та остання кураторська екскурсія.
05.09.24 | | Штука
Надійна рима: в торбі – на горбі
Тарас Прохасько
Канапки. В дорозі, в дорогу, після дороги. Це і є фундаментом вдалого життя. Бо маєш із собою щось таке, що робить тебе вільним від обставин
05.09.24 | | Дискурси
Українські селяни і Александер Гамільтон
Роман Скляров
Нарис із альтернативної історії: якби Україна мала державність у ХІХ столітті, якою вона була б? Чи змогли б ми повторити успіх США?
04.09.24 | | Дискурси
In Memoriam
Володимир Олейко
Григорій наче передчував останність цієї зустрічі. І, уже як прощальне не-забудь, подарував аркуш Софії Караффи-Корбут з її графічного циклу «Іван Вишенський».
04.09.24 | | Штука
Останні з театральних могікан
Юрій Винничук
На жаль, Львів ледь не щороку втрачає когось із своїх митців. Уже нема тієї яскравої плеяди, що була. Але їхні тіні завше будуть зі мною
04.09.24 | | Дискурси
Не перші дзвінки
Юрко ТИМЧУК
Поки батьки збирали дітей до школи, а малюки кляли парти, підручники і вчителів, Зеленський познайомив краян з Малюком (з великої букви) і Татаровим, які нищили чеченів.
03.09.24 | | Україна
Роди неоднакі
Люба-Параскевія СТРИНАДЮК
«Гуцулка ми’ породила, з гуцулкув люб’юси. Єк ни озму гуцулочку, то ни оженюси». Сонце заходило за полонини високі, й вже тужило за пестункув своюв, тяжко банувало...
03.09.24 | | Дискурси

© 2024 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.