Німеччина запроваджує тимчасовий контроль на всіх сухопутних кордонах.

МВС ФРН стверджує, що захід спрямовано, зокрема на захист від ісламістського тероризму та транскордонної злочинності.

Міністерство внутрішніх справ Німеччини повідомило Європейську Комісію про те, що з 16 вересня ФРН запроваджує тимчасовий внутрішній прикордонний контроль на наземних кордонах ще й з Францією, Люксембургом, Нідерландами, Бельгією та Данією. Про це повідомила телерадіокомпанія Deutsche Welle з покликом на заяву МВС ФРН. Таким чином прикордонна поліція зможе не впускати до країни незаконних міґрантів відповідно до європейського та національного законодавства. Попередньо визначено, що контроль триватиме шість місяців.

«Захід спрямований на посилення безпеки Німеччини, у тому числі для захисту від ісламістського тероризму та транскордонної злочинності. Поки ми не досягнемо надійного захисту зовнішніх кордонів ЄУ за допомогою нової Загальноєвропейської системи надання притулку та інших заходів, Німеччина змушена посилити контроль на кордонах», – заявила міністерка внутрішніх справ ФРН Ненсі Фезер (Nancy Faeser).

За її словами, з жовтня 2023 року на сухопутних кордонах із Польщею, Чехією, Австрією та Швейцарією було відмовлено у в'їзді понад 30 тисячам іноземців через наявність у них фальшивих документів або у разі відсутності потрібних для в’їзду паперів. «Тому ми поширимо тимчасовий внутрішній прикордонний контроль на всі сухопутні кордони Німеччини», – додала пані Фезер.

Нагадаємо, що з сьомого червня до 19 липня, коли ФРН приймала Чемпіонат Європи з футболу, паспортний контроль було запроваджено по всьому периметру кордонів країни. Тоді за перші два тижні турніру вдалося затримати на кордонах близько 600 осіб, які перебували в розшуку, а також десятки футбольних хуліганів та півтори сотні осіб, пов'язаних із нелегальною міграцією.