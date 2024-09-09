За підрахунками експертів, це станеться до 2027 року.

Мільярдер Ілон Маск може стати першим у світі трильйонером. Про це написала газета The Guardian з покликом на звіт 2024 Trillion Dollar Club, підготований аналітиками компанії Informa Connect Academy, яка відстежує фінансовий стан найбагатших людей світу. Передбачається, що підприємець зможе заробити таку суму до 2027 року.

Висновок Informa Connect Academy про боса виробника електромобілів Tesla, приватної ракетної компанії SpaceX і платформи соціальних медіа X (колишнього Twitter) випливає з того факту, що статки Маска зростали в середньому на 110% щороку. Його періодично оголошують найбагатшою людиною у світі. Нині статки Маска, згідно з індексом мільярдерів Bloomberg, оцінюють у 251 мільярд доларів.

Наступним трильйонером, за підрахунками Informa Connect Academy, має всі шанси стати індійський бізнесмен Ґаутам Адані. Повідомляється, що це може статися 2028 року, якщо його річний темп зростання залишиться на рівні 123%.

Третій на черзі – генеральний директор технологічної фірми Nvidia Дженсен Гуанґ (Jensen Huang). Четвертий – індонезійський енергетичний і гірничодобувний магнат Праджоґо Панґесту. Вони обидвоє також можуть стати трильйонерами в 2028 році, якщо тенденції зростання їхніх статків збережуться.

Бернар Арно (Bernard Arnault), бос LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton і третя найбагатша людина у світі з приблизно 200 мільярдами доларів, на шляху до того, щоб накопичити трильйон доларів у 2030 році. Того ж року й Марк Цукерберґ, генеральний директор Meta, має шанси здобути гідне звання трильйонера.