928-й день війни Росії в Україні. Хроніка

09:15 Станом на 06:00 в Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває один російський корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр", загальний залп становить до 4 ракет, повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.
09:05 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:
• Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України генерал-лейтенант Кирило Буданов зазначив, що вторгнення України в Курську область має вплив на російські наступальні операції в Україні на всьому театрі воєнних дій, а також розглянув перспективи продовження російських наступальних операцій взимку 2024-2025 років. Буданов заявив у вчора опублікованому інтерв'ю, що українське вторгнення в Курську область ускладнило плани Росії щодо наступальних операцій у серпні і восени цього року. Він підкреслив, що російське військове командування залучає будь-які наявні людські ресурси та техніку для досягнення своєї мети в основному напрямку, ймовірно, маючи на увазі захоплення Покровська, і що російські війська зосереджують свою увагу на цьому напрямку. Нещодавно російські війська посилили наступальні операції та досягли подальших успіхів біля Покровська, а також на заході і південному заході від Донецька, проте ISW не спостерігало інтенсифікації наступальних операцій росіян в інших зонах фронту в Україні. Майже напевно російське військове командування вирішило віддати пріоритет просуванню в районі Покровська, жертвуючи наступальними операціями в інших напрямках. Російський воєнний блогер заявив, що через нестачу особового складу російське командування змушене коригувати свої плани на Донеччині та в Курській області і що російські офіційні особи не мають «системного рішення» для створення достатніх сил для підтримки наступальних операцій в Україні та відбиття українського вторгнення в Курську область. Блогер зазначив, що просування Росії у напрямку Покровська почало сповільнюватися, оскільки підрозділи зазнають втрат і страждають від нестачі особового складу, і що російські сили продовжують наступальні операції в цьому районі, незважаючи на «виснаження». Російське військове командування, ймовірно, зможе направити достатньо сил у цей район, щоб продовжити поточні наступальні операції і, можливо, зрештою захопити Покровськ, хоча російські війська можуть досягти свого піку і зупинитися до захоплення міста. Буданов зазначив в інтерв'ю, що зимові погодні умови, ймовірно, ускладнять російські наступальні операції в найближчі місяці, але це не означає, що російські сили повністю припинять атаки на українські позиції. Осінній сезон сльоти історично заважав як російським, так і українським наземним маневрам, але періоди тривалих морозів, які зазвичай починаються наприкінці грудня, заморожують землю і дозволяють бронетехніці легше пересуватися, ніж восени і навесні. Проте, російські війська, зокрема, намагалися захопити ініціативу і продовжували наступальні операції восени 2023 року, незважаючи на найскладніші погодні умови замість того, щоб чекати на покращення умов взимку 2023-2024 років. Осінні та зимові погодні умови, ймовірно, ускладнять як російську, так і українську діяльність на полі бою, але навряд чи повністю зупинять її вздовж лінії фронту.
• За повідомленнями, Іран нещодавно доставив до Росії понад 200 балістичних ракет малої дальності «Фатех-360».
• Україна продовжує успішно адаптувати і розвивати свій потенціал боротьби з безпілотниками, що дозволяє українським військам використовувати системи нижчого класу для протидії російському тиску на обмежену парасольку протиповітряної оборони України.
• Російські війська нещодавно повернули собі деяку територію, а українські війська нещодавно дещо просунулися вперед у Курській області на тлі продовження українських наступальних операцій у цьому районі.
• Російські офіцери продовжують жорстоко поводитися зі своїми підлеглими, ймовірно, через низький рівень командної підготовки та дисципліни.
08:45 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):
06:45 Нічне зведення Генерального штабу ЗСУ:
08.09.2024
Сили оборони продовжують рішуче відбивати спроби ворожих підрозділів просунутися в глибину території України, спрямовуючи основні зусилля на зриві виконання окупантами завдань наступу, завдаючи важких втрат ворогу.
Станом на 22.00 відбулося 168 бойових зіткнень. По території України сьогодні держава-терорист завдала одного ракетного удару із застосуванням однієї ракети, 70 авіаударів, скинувши при цьому 90 КАБів. Окрім того, загарбники задіяли для ударів 581 дрон-камікадзе та здійснили понад 3100 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах із використанням різних типів зброї.
На Харківському напрямку російські терористи один раз, за підтримки авіації, штурмували позиції наших підрозділів в районі Вовчанська.
За наявною на цей час інформацією, українські захисники на Харківському напрямку ліквідували та поранили більше 60 окупантів, знищили два танка, чотири бойових броньованих машини, 40 БпЛА та автомобіль, також було пошкоджено артилерійську систему та чотири автомобіля противника.
Сімнадцять разів ворог атакував наші позиції на Куп’янському напрямку. Поблизу населених пунктів Синьківки, Лозової, Стельмахівки, Петропавлівки, Глушківки та Андріївки підрозділи Сил оборони відбили сім наступальних дій. Ситуація напружена, десять боєзіткнень триває.
На Лиманському напрямку за день російські війська 25 разів атакували українських захисників в районах Чернещини, Невського, Лозової, Торського, Макіївки та Діброви. На цей час продовжуються три боєзіткнення.
Активність ворога на Сіверському напрямку проявилась сімома штурмовими діями, окупанти намагалися витіснити наших захисників з позицій в районах Спірного, Верхньокам’янського та Виїмки. Триває одне боєзіткнення.
На Краматорському напрямку українські воїни відбивали шість спроб загарбників просунутись поблизу Часового Яру, Андріївки та Кліщіївки. Всі атаки відбито.
На Торецькому напрямку окупанти, за підтримки авіації, вісім разів атакували наші позиції поблизу Торецька, Неліпівки та Сухої Балки. Чотири боя ще тривають.
На Покровському напрямку впродовж дня агресор атакував українські підрозділи 44 рази. Найбільшу активність проявляв в районі Новогродівки, Михайлівки та Гродівки. Силами оборони України відбито 39 атак, ще п’ять боєзіткнень тривають.
За наявною інформацією, сьогодні окупанти на цьому напрямку втратили більше 240 військовослужбовців вбитими та пораненими. Підрахунок продовжується.
Також напружена ситуація і на Курахівському напрямку, де на цей час доби наші захисники відбивали 42 ворожих штурми. Загарбники намагалися просунутися поблизу Костянтинівки, Красногорівки, Галицинівки та Георгіївки. Триває сім боєзіткнень.
На Времівському напрямку за сьогодні агресор шість разів штурмував передній край оборони в напрямку Водяного та Вугледару. Українські воїни зупинили шість ворожих атак, ще одна атака - триває.
На Придніпровському напрямку 11 штурмових дій ворога успіху не мали. Втрат позицій не допущено.
На інших напрямках суттєвих змін не відбулося.
Сьогодні за ефективну бойову роботу слід відзначити воїнів 25-тої окремої повітрянодесантної Січеславської бригади ДШВ Збройних Сил України.