928-й день війни Росії в Україні. Хроніка

09:15 Станом на 06:00 в Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває один російський корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр", загальний залп становить до 4 ракет, повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

09:05 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України генерал-лейтенант Кирило Буданов зазначив, що вторгнення України в Курську область має вплив на російські наступальні операції в Україні на всьому театрі воєнних дій, а також розглянув перспективи продовження російських наступальних операцій взимку 2024-2025 років. Буданов заявив у вчора опублікованому інтерв'ю, що українське вторгнення в Курську область ускладнило плани Росії щодо наступальних операцій у серпні і восени цього року. Він підкреслив, що російське військове командування залучає будь-які наявні людські ресурси та техніку для досягнення своєї мети в основному напрямку, ймовірно, маючи на увазі захоплення Покровська, і що російські війська зосереджують свою увагу на цьому напрямку. Нещодавно російські війська посилили наступальні операції та досягли подальших успіхів біля Покровська, а також на заході і південному заході від Донецька, проте ISW не спостерігало інтенсифікації наступальних операцій росіян в інших зонах фронту в Україні. Майже напевно російське військове командування вирішило віддати пріоритет просуванню в районі Покровська, жертвуючи наступальними операціями в інших напрямках. Російський воєнний блогер заявив, що через нестачу особового складу російське командування змушене коригувати свої плани на Донеччині та в Курській області і що російські офіційні особи не мають «системного рішення» для створення достатніх сил для підтримки наступальних операцій в Україні та відбиття українського вторгнення в Курську область. Блогер зазначив, що просування Росії у напрямку Покровська почало сповільнюватися, оскільки підрозділи зазнають втрат і страждають від нестачі особового складу, і що російські сили продовжують наступальні операції в цьому районі, незважаючи на «виснаження». Російське військове командування, ймовірно, зможе направити достатньо сил у цей район, щоб продовжити поточні наступальні операції і, можливо, зрештою захопити Покровськ, хоча російські війська можуть досягти свого піку і зупинитися до захоплення міста. Буданов зазначив в інтерв'ю, що зимові погодні умови, ймовірно, ускладнять російські наступальні операції в найближчі місяці, але це не означає, що російські сили повністю припинять атаки на українські позиції. Осінній сезон сльоти історично заважав як російським, так і українським наземним маневрам, але періоди тривалих морозів, які зазвичай починаються наприкінці грудня, заморожують землю і дозволяють бронетехніці легше пересуватися, ніж восени і навесні. Проте, російські війська, зокрема, намагалися захопити ініціативу і продовжували наступальні операції восени 2023 року, незважаючи на найскладніші погодні умови замість того, щоб чекати на покращення умов взимку 2023-2024 років. Осінні та зимові погодні умови, ймовірно, ускладнять як російську, так і українську діяльність на полі бою, але навряд чи повністю зупинять її вздовж лінії фронту.

• За повідомленнями, Іран нещодавно доставив до Росії понад 200 балістичних ракет малої дальності «Фатех-360».

• Україна продовжує успішно адаптувати і розвивати свій потенціал боротьби з безпілотниками, що дозволяє українським військам використовувати системи нижчого класу для протидії російському тиску на обмежену парасольку протиповітряної оборони України.

• Російські війська нещодавно повернули собі деяку територію, а українські війська нещодавно дещо просунулися вперед у Курській області на тлі продовження українських наступальних операцій у цьому районі.

• Російські офіцери продовжують жорстоко поводитися зі своїми підлеглими, ймовірно, через низький рівень командної підготовки та дисципліни.

08:45 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

06:45 Нічне зведення Генерального штабу ЗСУ: