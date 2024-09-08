Голови ЦРУ і МІ-6 заявили про важливість неперервної військової підтримки України.

У спільній статті вони запевнили, що не дозволять Путіну «знищити суверенітет та незалежність України».

Директор ЦРУ Вільям Бернс (William Burns) та голова Секретної розвідувальної служби MI6 Річард Мур (Richard Moore) опублікували спільну статтю в газеті Financial Times, де описали своє бачення міжнародних проблем. Вони передовсім наголосили, що нині всебічна підтримка України, яка протистоїть російській аґресії, «важливіша, ніж будь-коли».

«Дотримуватися курсу (щодо України, – ред.) життєво важливо, як ніколи. Путіну не вдасться знищити суверенітет та незалежність України», – заявили автори статті. Вони запевнили, що їхні відомства продовжать допомагати українській розвідці.

Автори пишуть, що заздалегідь передбачали наближення повномасштабного російського вторгнення в Україну та «змогли попередити міжнародну спільноту», щоб допомогти Києву, розкривши певну секретну інформацію.

Бернс і Мур висловили захоплення мужністю й вправністю українських вояків, їхньою здатністю максимально ефективно використовувати передові технології у війні. «Цей конфлікт продемонстрував, що технології, застосовані разом із надзвичайною хоробрістю та традиційною зброєю, можуть змінити хід війни. Україна стала першою, кому вдалося в ході воєнних дій поєднати програмне забезпечення з відкритим кодом із передовими технологіями на полі бою, використанням комерційних і військових супутникових зображень, технологією безпілотних літальних апаратів, кібервійною високого та низького рівня складності, соціальними мережами, розвідкою з відкритим кодом, безпілотними літальними апаратами та морські дрони та інформаційні операції, а також людська та радіотехнічна розвідка – у такому неймовірному темпі та масштабі. Більше за все це підкреслило необхідність адаптації, експериментів та інновацій».

«Значним досягненням» в статті названо наступ ЗСУ у Курській області, який виявив вразливі місця у російській армії. Автори наголосили на необхідності пам'ятати про ризик ескалації, водночас закликавши «не боятися» російського «брязкання зброєю».

«Немає жодних сумнівів у тому, що міжнародний світопорядок – збалансована система, яка привела планету до відносного миру та стабільності, паралельно забезпечивши зростання рівня життя, відкривши нові можливості та заклавши основу для процвітання, – зараз перебуває під загрозою більшою, ніж будь-коли з часів холодної війни», – стверджують автори статті.

Бернс і Мур звернули увагу також на «кампанію російських провокацій», яка провадиться в Європі. «Крім України, ми разом працюємо і над приборканням безрозсудної диверсійної кампанії, яку веде російська розвідка по всій Європі, і проти цинічного використання (Москвою, – ред.) нових технологій для поширення брехні та дезінформації, покликаних вбити між нами клин».

Звернення керівників розвідок пролунало напередодні зустріч у Вашінґтоні між президентом США Джо Байденом та прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером. Провідним питанням порядку денного зустрічі стане російсько-українська війна та військова допомога Україні.