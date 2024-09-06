Вночі ворог атакував Львівщину бойовими дронами. Коло Малехова виникла пожежа.

Вночі ворог атакував Львівську область бойовими безпілотниками. Через падіння уламків виникла пожежа. Жертв і постраждалих нема.

На Львівщині працювали мобільні вогневі бригади ППО.

Повітряну тривогу в області оголошували двічі: спершу з 01:10 по 02:05, а згодом з 02:44 по 03:25.

Під час першої тривоги в небі над Львівщиною фіксували політ двох дронів, які залетіли до нас з Тернопільської області і, за повідомленнями моніторингових каналів, щокілька хвилин змінювали курс й летіли з більшою швидкістю, ніж це було раніше. Обидва ці дрони сили ППО збили в околицях Львівської громади.

Вдруге повітряну тривогу оголосили через один бойовий безпілотник, що тримав курс спочатку на Жовкву, потім звернув на Куликів, згодом на Львів, Брюховичі, Дубляни. Врешті був збитий поблизу Малехова. Уламки впали у промисловій зоні та спричинили пожежу.

" Близько 03:15 цієї ночі у Львівському районі у промисловій зоні впали уламки безпілотника типу «шахед» – «герань-2». Загорілися 4 вантажівки. На місце оперативно прибули вогнеборці. За 1,5 години пожежу вдалося загасити. На жаль, машини ремонту не підлягають. Над ліквідацією займання працювали 32 пожежники, залучали 6 одиниць спецтехніки. Дякую вам за те, що не дали вогню поширитися", – повідомив вранці керівник Львівської ОВА Максим Козицький.

Найважливіше: жертв чи постраждалих немає. Усі системи життєзабезпечення області працюють у штатному режимі.